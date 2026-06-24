Bygg din karriär som Systemingenjör med ett inledande utvecklingsår
Academic Work Sweden AB / Civilingenjörsjobb / Östhammar Visa alla civilingenjörsjobb i Östhammar
2026-06-24
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Drivs du av komplexa tekniska system, avancerad problemlösning och att gå till botten med tekniska utmaningar? Vill du ha ett arbete där din analytiska förmåga bidrar till en av Sveriges mest kritiska verksamheter? Forsmark söker nu dig med en stark ingenjörshjärna som vill ta ett helhetsansvar för anläggningens tekniska status, säkerhet och långsiktiga utveckling.Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Som Systemingenjör hos Forsmark får du ett strategiskt och tekniskt spännande uppdrag. Du blir "ägare" av specifika system på anläggningen och ansvarar för deras funktion, tillgänglighet och livslängd.
Att kliva in i kärnkraftsvärlden kräver tålamod och ett gediget utvecklingsår där du sätter dig in i komplexa regelverk och system. Därför inleds din resa med en skräddarsydd utvecklingsplan och en rotation där du stöttas av seniora mentorer för att steg för steg växa in i rollen. För rätt person finns här en fantastisk karriärtrappa där du snabbt bygger upp en unik kompetens inom spetsteknik och säkerhetskultur.
Du erbjuds:
Ett gediget introduktionspaket med utbildningar och kompetensutveckling
Lönetillägg för dig som pendlar minst 5 mil till Forsmark, exempelvis för dig som bor i Uppsala, Gävle eller Tierp
En perfekt instegsroll där du får utveckling och förmånen att kombinera både praktiskt och strategiskt arbeteDina arbetsuppgifter
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på mät-, kontroll- och skyddssystem
Kalibrera, kontrollera och verifiera instrument (t.ex. tryck, temperatur, flöde och nivå)
Felsöka och åtgärda störningar i instrument- och automationssystem
Delta i revisioner, avställningar och projekt inom instrument- och kontrollsystem
Dokumentera utfört arbete enligt gällande rutiner och regulatoriska krav
Delta i analyser av driftstörningar och bidra till förbättringsåtgärder
Säkerställa att arbete utförs enligt säkerhetsföreskrifter och kvalitetskrav
Samverka med driftpersonal, ingenjörer och andra tekniska funktioner
Vi söker dig som
Har en relevant eftergymnasial ingenjörsutbildning (högskole- eller civilingenjör, t.ex. inom maskinteknik, elektroteknik, teknisk fysik, energiteknik eller automation) eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
God systemförståelse inom mekanik, el eller instrumentering och styrning.
Erfarenhet av teknisk analys, utredningar eller dokumentation.
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, då rollen innebär mycket dokumentation och myndighetskrav.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från processindustri, kraftproduktion eller annan säkerhetskritisk verksamhet.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten: Vi ser att du sätter upp och strävar mot ambitiösa mål och resultat. Att du arbetar ihärdigt med svåra, tråkiga eller mindre prestigefyllda arbetsuppgifter tills de är slutförda.
Stabil: Har ett stabilt humör och har förmågan att motstå impulser.
Hjälpsam: Hjälper och stöttar andra.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PTZN3Z". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Drottninggatan 6 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9977382