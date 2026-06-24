Bygg din karriär som Instrumenttekniker med ett inledande utvecklingsår
Academic Work Sweden AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Östhammar Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Östhammar
2026-06-24
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Har du din bakgrund inom el, automation eller processindustri och letar efter nästa stora utmaning? Vill du jobba på en arbetsplats där säkerhet, noggrannhet och teknisk spetskompetens faktiskt betyder allt? Forsmark söker nu dig som vill kliva in i en unik och samhällsviktig miljö för att säkra driften av vår tids mest kritiska energiproduktion.Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Som Instrumenttekniker blir du en del av Forsmarks operativa hjärta. Ditt uppdrag är att se till att anläggningens instrument-, styr- och reglersystem fungerar med absolut högsta tillförlitlighet.
Kärnkraft är en komplex värld, och för att bli riktigt vass på anläggningen krävs ett gediget och lärorikt introduktionsår där du sätter dig in i systemen. Du kommer att gå bredvid seniora mentorer, få en skräddarsydd utvecklingsplan och göra en rotation för att bygga en stabil grund. För rätt person finns här en tydlig karriärtrappa – målet på sikt är att du växer in i rollen och blir en av de seniora nyckelpersonerna i Forsmarks tekniska stödgrupper. Detta är ett konsultuppdrag där ambitionen är att du efter din konsultperiod blir anställd hos Forsmark.
Du erbjuds:
Ett gediget introduktionspaket med utbildningar och kompetensutveckling
Lönetillägg för dig som pendlar minst 5 mil till Forsmark, exempelvis för dig som bor i Uppsala, Gävle eller Tierp
En perfekt instegsroll där du får utveckling och förmånen att kombinera både praktiskt och strategiskt arbeteDina arbetsuppgifter
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på mät-, kontroll- och skyddssystem
Kalibrera, kontrollera och verifiera instrument (t.ex. tryck, temperatur, flöde och nivå)
Felsöka och åtgärda störningar i instrument- och automationssystem
Delta i revisioner, avställningar och projekt inom instrument- och kontrollsystem
Dokumentera utfört arbete enligt gällande rutiner och regulatoriska krav
Delta i analyser av driftstörningar och bidra till förbättringsåtgärder
Säkerställa att arbete utförs enligt säkerhetsföreskrifter och kvalitetskrav
Samverka med driftpersonal, ingenjörer och andra tekniska funktioner
Vi söker dig som
Har en utbildning på eftergymnasial nivå inom el, automation, instrumentteknik eller motsvarande praktisk erfarenhet
Har grundläggande förståelse för mätteknik, styr- och reglerteknik, el- och automationssystem samt ritningsläsning, som du har fått med dig antingen från din utbildning eller från arbetslivet.
Goda kunskaper i svenska och engelska, då rollen kräver noggrann dokumentation och strikt efterlevnad av säkerhetsföreskrifter.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten: Vi ser att du sätter upp och strävar mot ambitiösa mål och resultat. Att du arbetar ihärdigt med svåra, tråkiga eller mindre prestigefyllda arbetsuppgifter tills de är slutförda.
Energisk: Vi ser att du utstrålar och delar med dig av en upplyftande positiv energi och föredrar en hektisk vardag.
Förändringsbenägen: Vi ser att du strävar efter att ta dig an nya uppgifter och är öppen för olika synpunkter och värderingar. Välkomnar nya perspektiv och ideér.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9YUYB8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Drottninggatan 6 (visa karta
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803 20 GÄVLE Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9977383