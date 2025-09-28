Bygg Din Karriär Med Part - De Söker En Konstruktör Som Vill Växa!,
Bygg din karriär med PART - de söker en konstruktör som vill växa!
Vår kund Part Construction söker en konstruktör. Dina huvudsakliga uppgift blir att skapa och utveckla konstruktionsritningar för deras prefabricerade badrum. Du arbetar tätt tillsammans med säljteamet, där du stöttar med tekniska lösningar och säkerställer att kundens behov blir uppfyllt.
Om Part Construction
Part Construction är en ledande aktör inom prefabricerade badrumslösningar och har i över 30 år utvecklat produkter med hög kvalitet och innovativ design. De kombinerar modern teknik med hållbara material för att skapa badrum som håller länge och ger en optimal användarupplevelse. Deras kultur präglas av samarbete, engagemang och en vilja att alltid utvecklas. Hos dem lyssnar de på varandra och de tror på att skapa en arbetsplats där alla trivs och får möjlighet att växa.
De söker nu en ny konstruktör till deras team då en av deras medarbetare går i pension.
De erbjuder en spännande roll där du får vara med och utveckla framtidens badrumslösningar.
Om tjänsten
Som konstruktör hos Part Construction blir du en viktig del av deras team. Din huvudsakliga uppgift blir att skapa och utveckla konstruktionsritningar för deras prefabricerade badrum. Du arbetar tätt tillsammans med säljteamet, där du stöttar med tekniska lösningar och säkerställer att kundens behov blir uppfyllt.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Skapa och utveckla konstruktionsritningar för badrum.
• Stötta säljteamet med teknisk expertis och föreslå lösningar till kunder.
• Arbeta självständigt samtidigt som du ingår i ett samarbetsvilligt team.
• Följa standardiserade arbetssätt och bidra till att optimera arbetsflödet.
• Hantera kundprojekt från offertstadiet till produktionsstart.
• Kommunicera med produktionsteamet för att säkerställa en smidig genomförandeprocess.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av konstruktion.
• Har kunskaper i CAD och kan arbeta effektivt med ritningar.
• Är social, lösningsorienterad och bekväm med att kommunicera med kunder.
• Är självständig, men samtidigt trivs i ett team och vågar fråga när det behövs.
• Har en teknisk utbildning, exempelvis som maskiningenjör (meriterande men ej ett krav).
• Snabbt kan sätta dig in i och följa standardiserade arbetssätt.
• Trivs med att arbeta i ett högt tempo och kan hantera flera projekt samtidigt.
• Har god problemlösningsförmåga och kan ta initiativ för att hitta bästa lösningen.
Personliga egenskaper:
• Noggrannhet och detaljfokus - Små misstag i ritningar kan leda till stora problem i produktionen.
• Lösningsorienterad och flexibel - För att kunna hantera förändringar och hitta alternativa lösningar.
• Kommunikativ och samarbetsvillig - Eftersom rollen innebär nära samarbete med både säljare och produktion.
• Självständig och initiativtagande - För att kunna driva projekt framåt utan att behöva ständig vägledning.
• Nyfiken och utvecklingsinriktad - Eftersom det finns goda möjligheter att växa i rollen och lära sig nya saker.
Vad de erbjuder:
• En gedigen onboarding och upplärning där du får växa in i rollen.
• En stimulerande arbetsmiljö där du får ta ansvar och utvecklas.
• Ett trevligt och samarbetsvilligt team med god arbetsmiljö.
• En hållbar och innovativ produkt som vi är stolta över.
• Friskvårdsbidrag och förmåner som bidrar till din trivsel och hälsa.
• En arbetsplats där vi lyssnar på varandra och där dina idéer och förslag tas på allvar.
Tycker du det här låter intressant?
Sök i så fall omgående, intervjuer kommer att ske löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Kalix. Finns möjlighet att arbeta viss tid i Luleå men övervägande del är i Kalix tillsammans med teamet.
Arbetstider: Dagtid
Omfattning: Heltid med inledande provanställning 6 månader
Vid frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult: mariam@nordiskkompetens.se
