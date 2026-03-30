Bygg din karriär inom Energisektorn - Öppen ansökan för Ingenjörer i Örebro
2026-03-30
Är du blivande eller nyexaminerad högskoleingenjör med ett intresse för energi, drift och teknisk förvaltning? Då vill vi på Friday lära känna dig!
Denna öppna annons syftar till att lära känna framtidens ingenjörer för kommande uppdrag hos våra kunder. Vi matchar din kompetens och ambition mot relevanta möjligheter i regionen - oavsett om det gäller ett specifikt uppdrag idag eller framtida öppningar inom underhållsteknik, driftplanering och projektstöd.
Beroende på din inriktning och ditt intresse kan vi matcha dig mot roller som:
Driftplanerare / Driftkoordinator
Beredare
Underhållsingenjör
Projektadministratör inom energi
VI SÖKER DIG SOM: Tar examen som högskoleingenjör under 2026 (eller nyligen tagit examen) inom energisystem, energiteknik, elektroteknik eller maskinteknik
Har ett starkt intresse för energibranschen eller teknisk anläggningsmiljö
Vill arbeta i Örebroregionen
Har B-körkort
Då många av våra uppdrag är säkerhetsklassade krävs ofta svenskt medborgarskap. En säkerhetsprövning, som inkluderar registerkontroll, kommer att genomföras innan anställning.
VARFÖR BÖRJA DIN KARRIÄR HOS OSS?Många av våra uppdrag börjar som en konsultanställning via Friday, där vår ambition är att du efter en tid går över i en fast anställning direkt hos kundföretaget.
Som konsult hos oss får du en dedikerad konsultchef som stöttar dig hela vägen - inför och under uppdraget. Vi fokuserar på långsiktiga samarbeten där din personliga och yrkesmässiga utveckling står i centrum.
Är du redo att bygga din start med oss? Urval och matchning sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi ser fram emot att höra mer om dina framtidsplaner!
OM FRIDAY: På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Åstadalsvägen 1E (visa karta
)
702 81 ÖREBRO Arbetsplats
Friday Mitt Jobbnummer
9828717