Bygg din framtid tillsammans med Exaltera Marketing

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Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Svenljunga Visa alla säljarjobb i Svenljunga
2026-07-13
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ill du ha ett arbete där du får utvecklas, ta ansvar och vara en del av ett engagerat team? Då kan du vara den vi söker.
Exaltera Marketing söker nu fler säljare med utgångspunkt i Svenljunga.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Som säljare hos oss arbetar du med personliga kundmöten där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Genom event, kampanjer och andra aktiviteter hjälper du kunder att hitta rätt lösningar utifrån deras behov.
Du blir en del av ett team där samarbete, kunskapsutbyte och utveckling står i centrum. Här får du en gedigen introduktion och löpande coachning för att kunna växa i din roll och nå dina mål.
Det här får du hos oss
Garantilön och attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Säljutbildning och introduktion
Personlig coachning och kontinuerlig utveckling
Möjlighet att avancera inom företaget
En arbetsplats med stark gemenskap och högt engagemang
Vi firar framgångar
Vi gillar att uppmärksamma goda prestationer. Därför anordnar vi regelbundet tävlingar där du kan vinna priser som:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra uppskattade vinster
Vi söker dig som
Har lätt för att skapa kontakt med människor
Är engagerad och vill utvecklas
Motiveras av att arbeta mot mål
Tar ansvar och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Tidigare erfarenhet är inget krav. Vi värdesätter framför allt din inställning, ditt engagemang och din vilja att lära dig.
Ansök redan idag
Om du söker ett arbete där du får möjlighet att utvecklas, påverka din egen inkomst och arbeta tillsammans med drivna kollegor vill vi gärna höra från dig.
Skicka in din ansökan och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Svenljunga. Vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
512 52 SVENLJUNGA Jobbnummer
10001937