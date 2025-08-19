Bygg din egen kundstock - Vi söker Account Managers!
Vill du driva dina egna affärsprocesser, bygga din egen kundportfölj och påverka din framtida karriär? Vill du jobba med försäljning av annonsering inom employer branding eller consumer marketing?
Då kan rollen som Account manager hos oss på Lifestyle Mediapartner vara nästa möjlighet för dig!
Din roll hos oss
Som Account Manager är du en nyckelperson i vår tillväxtresa, du är länken mellan våra kunders behov och våra innovativa lösningar. Du ansvarar för att identifiera nya affärsmöjligheter, skapa kontakt med rätt beslutsfattare och guida dem hela vägen från första samtal till affär. Du bygger din egen kundstock och får därför även behålla och vårda dina kunder efter stängd affär.
Du arbetar främst via telefon men även videomöten (Teams) och blir expert på att förstå potentiella företagskunders behov för att presentera lösningar som ger riktig effekt.
Ditt uppdrag:
Prospektera potentiella kunder via olika kanaler och system.
Aktivt kontakta och nå ut till beslutsfattare inom Sverige.
Presentera och sälja våra digitala annonslösningar via telefon och Teams-möten.
Skicka offerter, förhandla och stänga affärer.
Bygga och vårda långsiktiga och lönsamma kundrelationer.
Vem är du?
Vi söker hungriga och drivna Account Managers som vill bli grymma på försäljning, drivs av resultat och gillar att utmana sig själva. Du behöver inte ha erfarenhet, men rätt inställning är ett krav! Det viktigaste är att du vill utvecklas, växa och göra skillnad.
Vi tror att du:
Är social, tävlingsinriktad och målfokuserad
Är uthållig, motiverad och självdisciplinerad
Har ett affärstänk och gillar kundkontakt
Är en kommunikativ stjärna som gillar att bygga långsiktiga relationer
Är nyfiken, vill utvecklas och prestera
Trivs i ett högt tempo och gillar att påverka din egen lön
Vana av att arbeta med en dator och i Office-paketet
Extra plus om du har:
Erfarenhet av försäljning
Idrottsbakgrund
Tidigare jobbat med telefon som verktyg
Ingen uppfyller allt - inte ens vi! Om du känner igen dig i delar av beskrivningen, vill vi gärna höra från dig.
Vad får du hos oss?
Trygg garantimånadslön med provision utan tak
Säljutbildning och daglig coachning - vi investerar i din utveckling
Tävlingar - vinn presentkort, tech-prylar, upplevelser, m.m.
Karriärmöjligheter - vi älskar att internrekrytera
En arbetsplats certifierad som Great Place to Work
En kultur som genomsyras av utveckling, prestation och framåtanda! Vi firar prestationer, stöttar varandra och erbjuder konkreta möjligheter att växa. Både i kompetens och roll.
Om oss - Lifestyle Mediapartner
Vi är en nordisk mediekoncern som älskar innovation med hjärtat i digital annonsering. Sedan 2007 har vi hjälpt företag att nå sina målgrupper där det faktiskt spelar roll - på gym, universitet, butiker och i studentmiljöer - platser där människor tar beslut, skapar relationer och påverkas.
Vår vision är att vara ledande inom digitala mediekanaler i Norden genom våra exklusiva skärmnätverk.
Med våra digitala skärmnätverk skapar vi annonskampanjer som inte bara syns - utan engagerar och ger resultat. Våra kunder finns framför allt inom retail och studentkommunikation, och vi vet exakt hur vi ska hjälpa dem att nå fram!
Huvudkontor i Eskilstuna
Kontor i Norrköping, Västerås och Helsingfors
Närmare 70 drivna kollegor - och vi växer ständigt!
Arbetstider: Mån-Tros 08.00-17.00, Fre 07.30-16.30 (Heltid)
Lön: Garantimånadslön med provision utan tak
Anställningsform: 6 månader provanställning. Därefter tillsvidare.
Tillträde enligt överenskommelse.
Redo att kliva in i en roll med riktig påverkan?
