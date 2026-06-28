Bygg din egen framgång - Säljare sökes i Essunga
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Essunga Visa alla säljarjobb i Essunga
2026-06-28
, Trollhättan
, Vänersborg
, Grästorp
, Lilla Edet
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exaltera Marketing AB i Essunga
, Jönköping
, Årjäng
, Ödeshög
, Hammarö
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du utvecklas snabbt, träffar mycket människor och faktiskt kan påverka din egen inkomst? Exaltera Marketing söker nu drivna säljare med utgångspunkt i Essunga.
Det här är en roll för dig som gillar tempo, människor och tydliga mål. Du kommer arbeta med välkända aktörer inom energi- och teknikbranschen och möta kunder i miljöer som event, marknader och olika publika sammanhang.
Vad jobbet handlar om
Du jobbar med direktförsäljning där du möter människor ansikte mot ansikte. Fokus ligger på att skapa kontakt, förstå kundens behov och presentera lösningar på ett enkelt och tydligt sätt.
Du utgår från Essunga och jobbar i ett team där man peppar varandra, delar tips och pushar mot gemensamma mål.
Det du får hos oss
Garantilön + provision
Snittlön runt 35 000 kr/månad (baserat på prestation)
Heltid, måndag–fredag 09.00–18.00
Praktisk introduktion och säljutbildning
Coaching och löpande utveckling
Möjlighet att växa inom företaget
Ett team med bra energi och stark gemenskap
Vi gillar att belöna prestation
När det går bra ska det märkas. Därför kör vi regelbundet tävlingar och bonusar där du kan vinna saker som:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vem vi letar efter
Du gillar att prata med människor
Du har energi och vill utvecklas
Du trivs med mål och tävling
Du vill lära dig försäljning på riktigt
Du funkar både själv och i team
Tidigare erfarenhet är inget krav – rätt inställning är viktigast.
Ansök
Vill du bygga något eget, utvecklas snabbt och jobba i ett team som vill framåt?
Skicka in din ansökan och bli en del av Exaltera Marketing i Essunga. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: essunga@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
465 94 NOSSEBRO Jobbnummer
9982214