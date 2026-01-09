BVC-sköterska, vikariat till Närvården Bäckby-Råby i Västerås
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2026-01-09
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Ingress
Vi söker dig som vill ta del av vår trivsamma verksamhet under ett år. Här arbetar vi i nära samarbete med varandra för att skapa trygga möten med våra besökare. Välkommen med ansökan!Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Som BVC-sköterska arbetar du i familjecentrum bestående av barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppna förskolan och familjestöd. Arbetet utgör ett nära samarbete med familjecentrum och vi gör gemensamma hembesök samt ger extra stöd till familjer i behov av det. Arbetet som BVC-sköterska består av förebyggande hälsokontroller, utvecklingsbedömningar, vaccinationer enligt barnhälsovårdens basprogram och hembesök till alla nyfödda. Du kommer att arbeta såväl självständigt som i team med övriga personalkategorier på vårdcentralen. Närvården Bäckby-Råby är en utvecklande enhet där medarbetarna deltar aktivt och BVC-sköterskorna är en viktig del i det arbetet.
Om arbetsplatsen
De 12 regiondrivna vårdcentralerna i Västmanland samt Vårdcentralernas jourmottagningar i Västmanland drivs som en intraprenad med en styrelse och Region Västmanland som ägare. Vi har ett gemensamt namn, Närvården Västmanland och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter den bästa primärvården i länet. Vi satsar kontinuerligt på utveckling av våra arbetsplatser för att möta framtidens primärvård.
Närvården Bäckby-Råby är en växande vårdcentral med filial på Råby. Vi ansvarar för drygt 11 400 listade patienter och vår enhet omfattar läkar- och distriktssköterskemottagning, flera olika typer av specialistmottagningar, mödra- och barnhälsovård samt rehabiliteringsenhet med sjukgymnaster och kurator. Stor vikt läggs på förebyggande arbete och vi erbjuder även hjälp med riskbruk- och missbruksproblematik. Långsiktig planering för kontinuitet och stabilitet för patient där vår rehabkoordinator är en viktig del av teamet för att i möjligaste mån hjälpa patienter att komma vidare till meningsfulla liv.
Vi vill att våra medarbetare ska trivas, må bra och utvecklas med oss på Närvården Bäckby-Råby.
Därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta på BVC och utbildning i EPDS, hörseltest, språk och kommunikation. Har du dessutom en MI-utbildning och är utbildad föräldragruppsledare är det meriterande. Med fördel har du erfarenhet av journalsystemet Cosmic som vi använder i vårt dagliga arbete. Du behärskar även svenska språket i såväl tal som skrift.
Vi söker dig som är professionell och empatisk och alltid ger såväl barn som föräldrar samt kollegor ett respektfullt bemötande. Du arbetar väl i team, är processorienterad och ser positivt på att bidra till verksamhetens utvecklingsarbete.
B-körkort erfordras.
Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat på heltid under ett år, mars 2026-april 2027. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 20 januari 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Verksamhetschef
Ishtar Demirel ishtar.demirel@regionvastmanland.se 021-17 49 30 Jobbnummer
9676166