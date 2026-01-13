BVC-sköterska till Vårdcentralen Slöinge och Vessigebro
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Falkenberg Visa alla sjuksköterskejobb i Falkenberg
2026-01-13
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Falkenberg
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Nu har du möjlighet att bli en del av den lilla vårdcentralen med det stora hjärtat, en av landets mest omtyckta vårdcentraler! Våra patienter ger oss toppbetyg i riksomfattande mätningar och vi behöver dig i vårt framtida team.
Vi på Vårdcentralen Slöinge söker nu en BVC-sköterska.Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Som BVC-sjuksköterska hos oss kommer du att få ett omväxlande, varierat och självständigt arbete. Uppdraget innebär att arbeta utifrån barnhälsovårdens basprogram för att främja barnens hälsa och utveckling. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta bedömning av barns utveckling, stöd i föräldrarollen, hembesök hos våra nyfödda, föräldragrupper, läkarmottagning samt telefonrådgivning och chatt på BVC. Du kommer att ha en viktig roll som rådgivare till de familjer som du möter.
Vi kan erbjuda ett vikariat 2026-04-27 - 2027-09-30 där 40% av arbetet är förlagt på BVC på Vårdcentralen Slöinge och 20% på Vårdcentralen Vessigebro. Om det finns intresse för utökad tjänst finns det möjlighet att även arbeta på distriktssköterskemottagningen i Slöinge.
Vilka är vi?
Vårdcentralen Slöinge är en liten mycket välfungerande och omtyckt verksamhet med familjär känsla där teamarbetet ligger till grund för det dagliga arbetet och dess trivsel. Vi har ca 2 900 listade patienter som månar om sin vårdcentral och visar stor uppskattning. Vår vårdcentral får mycket goda omdömen i NPE (Nationella Patientenkäten), där patienterna rankar oss bland de allra bästa i Sverige. Vårdcentralen Slöinge har god tillgänglighet och vi finns där för våra patienter. Här sätter vi hälsan i centrum och erbjuder patienterna ett komplett utbud av nära vård.
Vår läkarmottagning har två specialistläkare i allmänmedicin, en undersköterska och en medicinsk sekreterare. Här finns även tre distriktssköterskor, mottagning för diabetes samt astma-kol, BVC och vi har en fysioterapeut (1gång/vecka). Vi har ett stort samarbete med Falkenbergs vårdcentral gällande övrig hälsa- och rehab.
Vårdcentralen Vessigebro är den lilla vårdcentralen som ligger idylliskt på landsbygden, cirka 20 minuters väg från Falkenberg. Det är lätt att ta sig till oss via allmänna kommunikationer och med bil. Vi arbetar aktivt för att behålla vår goda tillgänglighet och uppskattning från våra cirka 2 300 listade patienter och vi vet att de uppskattar den service vår vårdcentral kan bidra med. Här möter vi alla åldrar, från de nyfödda till de väldigt gamla.
Vi som arbetar här är stolta över det goda samarbetet mellan våra olika professioner och trivs tillsammans. Vi är nyfikna och vågar prova nya idéer. Vi arbetar med fokus på att varje patientmöte är unikt och ska bli det bästa. Vi tycker att det är roligt att lära känna nya kollegor som tillför vår verksamhet nya tankar och idéer, så att vi kan utveckla verksamheten till att bli ännu bättre. Hos oss månar vi om din och dina kollegors fortbildning med patientsäkerheten i fokus.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning på hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Tidigare erfarenhet av mottagningsarbete på BVC är meriterande.
Vi ser att du har en utpräglad servicekänsla, är flexibel och har förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter. Det är också viktigt att du har lätt för att samarbeta inom teamet och mellan olika professioner. Vi värdesätter samarbete och teamkänsla högt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att du kan komma att bli kallad på intervju innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss och kanske göra ett studiebesök? Tveka inte att höra av dig till mig! /Rekryterande chef Elisabeth Arheden
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/formaner
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/30". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Vårdcentralen Halland Kontakt
Elisabeth Arheden, Verksamhetschef 076-7206112 Jobbnummer
9681092