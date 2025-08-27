BVC-sköterska till Mama Mia Sickla BVC
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-08-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Vård Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Är du barnsjuksköterska eller distriktssköterska med erfarenhet och framför allt stor vilja att arbeta inom BVC? Känner du igen dig i våra värdeord Empatisk, Engagerad och Kompetent?
Har du likaså stort intresse för barn och familjer och är flexibel, självgående och prestigelös? Då ser vi fram emot att välkomna dig till vår fina och uppskattade BVC-mottagning i Sickla.
Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm med det nationella barnhälsovårdprogrammet. Du arbetar självständigt men har alltid flera medarbetare nära att samarbeta och bolla saker med. Rollen som BVC sjuksköterska är varierad med allt från vaccinationer, hembesök, läkarmottagningar, utvecklingsbedömningar och framförallt stöd till föräldrar i en av livets viktigaste faser.
Vad erbjuds du?
I rollen som BVC-sköterska värdesätter vi att du kan arbeta självständigt med dina inskrivna barn, gällande alla delar som ingår i vårt uppdrag inom BVC. Självklart kommer du ha stora möjligheter att själv styra ditt arbete och schema. Till oss kommer du till en BVC-mottagning med mycket gott renommé, som är uppskattad av både kollegor, föräldrar och barn. Hos oss kommer du få väldigt fina kollegor, stor omtanke om varandra och nära till skratt kännetecknar gänget med mycket kompetens och hjärta!
Mama Mia Sickla BVC är en väletablerad mottagning som har funnits sedan 2003. Vi finns i Curanten som är ett helt nybyggt hus för vård och hälsa vid Sickla köpkvarter. Där finns det restauranger och matbutiker mm samt mycket goda kommunikationer utanför dörren.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är barnsjuksköterska eller distriktssköterska med stor vilja att arbeta inom BVC. Du har tidigare erfarenhet från BVC men viktigast för oss är att du verkligen vill arbeta inom BVC.
Tidigare arbete på BVC är meriterande, erfarenhet från sjuksköterskearbete med barn är ett krav. vi ser gärna att du har kunskap i journalsystemet Take Care.
Som person är du empatisk, engagerad och kompetent. Du är flexibel, positiv och inte rädd att ta egna initiativ och eget ansvar gällande ditt arbete. För att vara framgångsrik i rollen söker vi dig som är van att själv strukturera ditt arbete. Samtidigt värdesätter vi en god samarbetsförmåga.
Anställning och ansökan:
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Vi applicerar provanställning. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras med rätt kandidat. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Annette Stenberg annette.stenberg@primavard.se
alt. 079- 006 63 87
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-27Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/243". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699) Arbetsplats
Mama Mia Sickla BVC Kontakt
Annette Stenberg 0790066387 Jobbnummer
9479171