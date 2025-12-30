BVC-sköterska till Läkarhuset i Karlshamn
Nytt år; nya möjligheter sägs det och nu har du chansen att bli en i vårt arbetslag på Läkarhuset i Karlshamn.
Är du barnsjuksköterska eller distriktssköterska med erfarenhet från och framför allt stor vilja att arbeta inom BVC? Känner du igen dig i våra värdeord Empatisk, Engagerad och Kompetent?
Har du likaså stort intresse för barn och familjer och är flexibel, självgående och prestigelös? Då ser vi fram emot att välkomna dig till vår fina och uppskattade BVC-mottagning i Karlshamn.
Vad erbjuds du?
Läkarhusets BVC-mottagning har mycket gott renommé och är uppskattad av både kollegor, föräldrar och barn. I rollen som BVC-sköterska kommer du ha möjlighet att arbeta självständigt med dina inskrivna barn, gällande alla delar som ingår i vårt uppdrag inom BVC och kommer ha stora möjligheter att själv styra ditt arbete och schema.
Beroende på tjänstgöringsgrad och tidigare profession finns möjlighet att arbeta med arbetsuppgifter på Läkarhusets vårdcentral, som finns i samma lokaler.
Hos oss kommer du få väldigt fina kollegor, med stor omtanke om varandra och nära till skratt. Det är vad som kännetecknar vårt gäng, med mycket kompetens och hjärta!
Vem söker vi?
Vi söker dig som är barnsjuksköterska eller distriktssköterska med stor vilja och ett brinnande intresse för att arbeta inom barnhälsovård. Du har tidigare erfarenhet från BVC, men viktigast för oss är att du verkligen vill arbeta inom BVC, med allt spännande det innebär.
Möjligen arbetar du idag som skolsköterska, barnsjuksköterska från neonatal eller liknande. Erfarenhet från sjuksköterskearbete med barn är ett krav. Kunskap i systemet Cosmic är meriterande men inte ett krav.
Som person är du empatisk, engagerad och kompetent. Du är flexibel, positiv och inte rädd att ta egna initiativ och eget ansvar gällande ditt arbete och verksamheten. För att vara framgångsrik i rollen söker vi dig som är van att själv strukturera ditt arbete. Samtidigt värdesätter vi en god samarbetsförmåga, där du arbetar för ditt team och din mottagning.
Anställning och ansökan:
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Vi applicerar provanställning. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras med rätt kandidat. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Tf. Verksamhetschef Anna Dahlberg, anna.dahlberg@primavard.se
alt. 0768 945009
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Läkarhuset i Karlshamn är en fullt utrustad vårdcentral och vår målsättning är att erbjuda den bästa möjliga tillgängligheten, kontinuiteten och kvaliteten på den vård vi utför. Personalgruppen består av 14 personer bestående av allmänläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterska, sjukgymnast, KBT-terapeut samt sekreterare. I dagsläget har vi ca 4550 listade patienter.
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard
