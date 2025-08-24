BVC-sköterska till Läkarhuset i Karlshamn
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Karlshamn
2025-08-24
Är du barnsjuksköterska eller distriktssköterska med erfarenhet från och framför allt stor vilja att arbeta inom BVC? Känner du igen dig i våra värdeord Empatisk, Engagerad och Kompetent?
Har du likaså stort intresse för barn och familjer och är flexibel, självgående och prestigelös? Då ser vi fram emot att välkomna dig till vår fina och uppskattade BVC-mottagning i Karlshamn.
Vad erbjuds du?
I rollen som BVC-sköterska värdesätter vi att du kan arbeta självständigt med dina inskrivna barn, gällande alla delar som ingår i vårt uppdrag inom BVC. Självklart kommer du ha stora möjligheter att själv styra ditt arbete och schema. Till oss kommer du till en BVC-mottagning med mycket gott renommé, som är uppskattad av både kollegor, föräldrar och barn.
Du kommer vara placerad på Läkarhuset i Karlshamn och du kommer rapportera till tf. verksamhetschef.
I samma lokaler finns vårdcentralen. Hos oss kommer du få väldigt fina kollegor, stor omtanke om varandra och nära till skratt kännetecknar gänget med mycket kompetens och hjärta!
Vem söker vi?
Vi söker dig som är barnsjuksköterska eller distriktssköterska med stor vilja att arbeta inom BVC. Du har tidigare erfarenhet från BVC, men viktigast för oss är att du verkligen vill arbeta inom BVC.
Möjligen arbetar du idag som skolsköterska, barnsjuksköterska från neonatal eller liknande? Erfarenhet från sjuksköterskearbete med barn är ett krav. Kunskap i systemet System Cross är meriterande.
Som person är du empatisk, engagerad och kompetent. Du är flexibel, positiv och inte rädd att ta egna initiativ och eget ansvar gällande ditt arbete, kunder och verksamheten. För att vara framgångsrik i rollen söker vi dig som är van att själv strukturera ditt arbete. Samtidigt värdesätter vi en god samarbetsförmåga, där du arbetar för ditt team och mottagning.
Anställning och ansökan:
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Vi applicerar provanställning. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras med rätt kandidat. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Tf. Verksamhetschef Anna Dahlberg, anna.dahlberg@primavard.se
alt. 010-130 97 41
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Läkarhuset i Karlshamn är en fullt utrustad vårdcentral och vår målsättning är att erbjuda den bästa möjliga tillgängligheten, kontinuiteten och kvaliteten på den vård vi utför. Personalgruppen består av 14 personer bestående av allmänläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterska, sjukgymnast, KBT-terapeut samt sekreterare. I dagsläget har vi ca 4550 listade patienter.
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard
