BVC-sköterska till Familjeläkarna i Barkarby/Husby
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Sjuksköterskejobb / Järfälla Visa alla sjuksköterskejobb i Järfälla
2026-04-28
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB i Järfälla
, Täby
, Stockholm
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
När Familjeläkarna startade 2008 var vår vision att ge patienter samma vård som vi skulle ge vår egen familj. Denna vision driver oss fortfarande. Vi är engagerade, bryr oss om människor och tar ansvar för att göra skillnad. Vår kommunikation och verksamhet präglas av kunskap, arbetsglädje, effektivitet och innovativ utveckling
Vi driver vårdcentraler och barnavårdscentraler i Stockholm, Uppsala och Östergötland län och har ett tydligt och framgångsrikt koncept där du som anställd får stimulans, trivsel och professionell utveckling. Familjeläkarna består idag av cirka 1000 anställda som med engagemang och kompetens skapar en varm och familjär arbetsmiljö
Vill du vara med och utveckla primärvården Söker du en roll där du kan påverka både din och verksamhetens utveckling, där ditt engagemang och din drivkraft kan bidra till goda och mätbara resultat, i en arbetsplats med korta beslutsvägar där patienten alltid står i centrum
Nu söker Familjeläkarna BVC-sköterska till vårt team i Barkarby och Husby.
Om rollen
Aktuell tjänst är en tjänst på ca 50 % till vår mottagning i Barkarby och ca 50% i Husby. Som BVC-sköterska arbetar du i enlighet med det nationella barnhälsovårdsprogrammet med bland annat hembesök, hälsokontroller, vaccinationer och föräldragruppsträffar. Vi har ett nära samarbete med föräldraskapsstöd, öppen förskola, barnmorskemottagning, bibliotek m.m. och vårt BVC i Barkarby är också en del av en familjecentral.
Möjlighet att endast arbeta deltid på endast enhet kan finnas för den som ej vill jobba heltid.
Vi söker dig som
Är legitimerad distriktsköterska eller specialistsjuksköterska med inriktning barn och ungdom. Meriterande med tidigare erfarenhet av BVC eller annat arbete med barninriktning/inom primärvård. Meriterande med B-körkort då vi ibland kör bil till våra hembesök.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team. Har ett professionellt bemötande och en god förmåga att anpassa dig till olika vårdsituationer. Är engagerad i att utveckla god och säker vård.
Vi erbjuder
En stimulerande och varierad arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och påverka. Ett engagerat team med korta beslutsvägar och patientfokus. Arbetstider dagtid måndag till fredag med viss flexibilitet.
Familjeläkarna är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO
Låter detta intressant Tveka inte att höra av dig till emma.granath@famlak.se
för mer information. Varmt välkommen med din ansökan - urval och intervjuer sker löpande. Bifoga gärna kopia på din yrkeslegitimation och examensbevis i din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6332134-1970715". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756), https://familjelakarna-1727350800.teamtailor.com
Barkarbyvägen 51 (visa karta
)
177 44 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Familjeläkarna Kontakt
Emma Granath emma.granath@famlak.se 08-40808598 Jobbnummer
9879875