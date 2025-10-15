BVC-sjuksköterska, vikariat Mama Mia Solna BVC
2025-10-15
Vill du bli en del av vår arbetsgrupp med härlig stämning på Mama Mia BVC i Solna? Vi söker nu dig som vill vikariera för en av oss som är föräldralediga. Vi söker dig med en positiv grundsyn som vill fortsätta utveckla mottagningen tillsammans med oss. Vi är en väletablerad, modern och växande BVC-mottagning med stor omtanke för familjerna som vi möter. Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar på uppdrag av region Stockholm med det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Rollen som BVC-sjuksköterska är varierad med allt från hembesök, hälsobesök, vaccinationer, läkarmottagningar, gruppverksamhet och framförallt stöd till föräldrar i en av livets viktigaste faser. Du arbetar självständigt men har alltid flera medarbetare nära att samarbeta och bolla med. Kvalifikationer
Du behöver vara specialistsjuksköterska med inriktning barn- och ungdom eller distriktssköterska. Tidigare arbete på BVC är högt meriterande men inget krav. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och engagemang för barnhälsovård. Vi använder Take Care som journalsystem och arbetar både med fysiska och digitala besök. Att förstå och göra dig förstådd på svenska och engelska är ett krav.
Vi erbjuder dig:
På vår mottagning blir du del av en fin arbetsgrupp. Du är med och påverkar och formar arbetsplatsen, vi är alla viktiga och tillsammans driver vi verksamheten framåt.
Hos oss får du både det självständiga arbetet och teamkänslan. På Mama Mia i Solna har vi ett tätt samarbete med barnmorskemottagning som finns i samma lokaler, vilket är väldigt uppskattat av både medarbetare och patienter.
Anställning och ansökan:
Vikariat 40-80 % med tillträde enligt överenskommelse och varaktighet till 20270131. Möjlighet till förlängning kan finnas. Mama Mia har kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar tas emot löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med verksamhetschef Liza Sjöström, liza.sjostrom@mamamia.se
Vi värnar om att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Om mottagningen:
På Mama Mia Solna BVC arbetar nio BVC-sjuksköterskor. Vi driver vår verksamhet i trevliga lokaler i Solna Business park. Det finns goda kommunikationer hit. Tvärbanan stannar i området och från pendeltåg och tunnelbana är det omkring 700 meters promenad.
Mama Mia är idag Skandinaviens enskilt största bolag inom kvinno- och barnsjukvård och är en del av Prima Vård som är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård. Nordstjernan är huvudägare med den uttalade ambitionen att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. Prima Vård har idag cirka 75 vårdenheter och omkring 300 000 listade patienter i 12 regioner.
Det som förenar oss är att vi tror att den bästa vården är när det sker på det sätt som passar dig. Det ska vara nära dig, varmt och personligt. Vi sätter kvalitet och gott omhändertagande främst. Vår symbol är ett hus som symboliserar alla de kompetenser vi samlar under samma tak. Det ska vara en trygg plats att komma till där alla är välkomna - i livets alla faser.
I Prima Vård ingår flertalet vårdcentraler, Mama Mia, Prima Psykiatri, Brolin Westrell, LARO Sund, Sjöströms Hemservice. Koncernen ägs av Nordstjernan AB och växer organiskt och genom förvärv.
Våra värdeord Empatisk, Engagerad och Kompetent beskriver oss som företag, vår personal, hur vi möter våra kunder, varandra och vår omvärld Ersättning
