BVC-sjuksköterska, vikariat Mama Mia Solna BVC
Barnmorskegruppen Mama Mia Aktiebolag / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-07-01
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Vill du bli en del av vår arbetsgrupp med härlig stämning på Mama Mia BVC i Solna? Vi söker nu dig som vill vikariera för en av oss som är föräldralediga. Vi söker dig med en positiv grundsyn som vill fortsätta utveckla mottagningen tillsammans med oss. Vi är en väletablerad och modern och BVC-mottagning med stor omtanke för familjerna som vi möter. Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar på uppdrag av region Stockholm med det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Rollen som BVC-sjuksköterska är varierad med allt från hembesök, hälsobesök, vaccinationer, läkarmottagningar, gruppverksamhet och framförallt stöd till föräldrar i en av livets viktigaste faser. Du arbetar självständigt men har alltid flera medarbetare nära att samarbeta och bolla med. Kvalifikationer
Du behöver vara specialistsjuksköterska med inriktning barn- och ungdom eller distriktssköterska och i första hand söker vi dig som har tidigare erfarenhet av arbete på BVC. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och engagemang för barnhälsovård. Vi använder Take Care som journalsystem och arbetar både med fysiska och digitala besök. Att förstå och göra dig förstådd på svenska och engelska är ett krav.
Vi erbjuder dig:
På vår mottagning är du med och påverkar och formar arbetsplatsen, vi är alla viktiga och tillsammans driver vi verksamheten framåt. Vi erbjuder en arbetsplats där vi arbetar med frihet under ansvar.
Hos oss får du både det självständiga arbetet och teamkänslan. På Mama Mia i Solna har vi ett tätt samarbete med barnmorskemottagning som finns i samma lokaler, vilket är väldigt uppskattat av både medarbetare och patienter.
Anställning och ansökan:
Vikariat heltid med tillträde efter överenskommelse (möjligt fr om 20260901), varktighet t om 20270131. Möjlighet till förlängning på någon av våra Mama Mia-mottagningar kan finnas. Mama Mia har kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar tas emot löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med verksamhetschef Liza Sjöström, liza.sjostrom@mamamia.se
Vi värnar om att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Om mottagningen:
På Mama Mia Solna BVC arbetar nio BVC-sjuksköterskor. Vi driver vår verksamhet i trevliga lokaler i Solna Business park. Det finns goda kommunikationer hit. Tvärbanan stannar i området och från pendeltåg och tunnelbana är det omkring 700 meters promenad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barnmorskegruppen Mama Mia Aktiebolag
(org.nr 556397-4863)
Karlavägen 58-60 (visa karta
)
114 49 STOCKHOLM Arbetsplats
Mama Mia Kontakt
verksamhetschef Solna BVC
Liza Sjöström liza.sjostrom@mamamia.se Jobbnummer
9986297