BVC-sjuksköterska till Skärholmens barnavårdscentral
VÄLKOMMEN till barnavårdscentralen i Skärholmen - där nästan hela världen är samlad!
Barnavårdscentralen är belägen mitt i Skärholmens fina centrum.
Vi arbetar med utökat hembesöksprogram, vilket innebär att vi tillsammans med stadsdelsförvaltningens socialtjänst och föräldrastöd, gör sex hembesök till förstagångsföräldrar. Vi har även tilläggsuppdragen Familjecentral och Amningsmottagning.
Vill du bli vår nya kollega? Nu söker vi en BVC-sjuksköterska/distriktssköterska till vår mottagning som idag består av åtta kollegor.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Är du barnsjuksköterska eller distriktssköterska och redo för nya utmaningar? Vi söker dig som med glatt humör vill arbeta med barnhälsovård i en stimulerande, utvecklande och mångkulturell miljö. Du kommer att få erfarna, engagerade och trevliga BVC-sjuksköterskor som kollegor.
De självständiga arbetsuppgifterna består bl a av egen mottagning, telefonrådgivning, medverka vid läkarmottagning och ha föräldragrupper samt samverka med stadsdelsförvaltningen. Vi dokumenterar i TakeCare.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid. Deltid kan diskuteras om den sökande så önskar det. Provanställning kan komma att tillämpas. Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom barn- och ungdom eller öppen hälso- och sjukvård. Hörsel- och EPDS-utbildningar är meriterande. Dina personliga egenskaper
Vi värdesätter samarbetsförmåga, flexibilitet, engagemang och noggrannhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Övrig information
Intervjuer sker löpande och kan komma att påbörjas innan ansökningstiden har löpt ut, sök därför tjänsten redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
