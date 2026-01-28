BVC-sjuksköterska sökes till bemanningsuppdrag!
2026-01-28
Viva Bemanning söker dig som är specialistsjuksköterska inom BVC.
Period: feb-aug
Arbetstid: måndag - fredag, dagtid
Är du sjuksköterska och vill arbeta enligt dina önskemål? Med en avsevärt högre timlön än vad en tillsvidareanställning i normalfallet kan erbjuda? Som medför att du får möjlighet till mer tid åt familj, vänner & fritidsintressen?
Vi på Viva Bemanning lyssnar till dina önskemål, och anpassar uppdraget efter dig så att du ska känna dig nöjd och förhoppningsvis ska trivas. Vi har i dagsläget uppdrag runtom i stort sett över hela Sverige, i alla dess former och med attraktiva ersättningar.
För oss är en viktig del att du ska känna dig trygg under hela din arbetsperiod varför du utöver din lön erhåller bland annat följande förmåner:
• Tjänstepension
• Övriga försäkringar
• Personlig kontaktperson som är tillgänglig & engagerad
• Ekonomisk ersättning för boende & resor
Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med yrkeserfarenhet och referenser som kan intyga din kompetens. Du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Du är självständig både ensam och i grupp. Du ska kunna samarbeta med sjuksköterskor och läkare samt vara intresserad och göra ditt yttersta för patienterna. Du är säker i din yrkesroll, hjälpsam, engagerad och tillmötesgående.
Omfattning:
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via mail alternativ intresseanmälan på vår hemsida www.vivabemanning.se
Telefon: 08-50 90 8000
Mail: rekrytering@vivabemanning.se
Känner du möjligtvis även en sjuksköterska som kan vara lämplig? Vi tar mer än gärna emot förslag.
E-post: rekrytering@vivabemanning.se Arbetsgivare Viva Bemanning AB
