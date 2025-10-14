BVC-sjuksköterska på BVC Upplands Väsby
Vill du bli en del av en trevlig arbetsgrupp på BVC i Upplands Väsby?
Vi söker nu en engagerad BVC-sjuksköterska som vill bli en del av vårt familjära team.
Vi är en väletablerad BVC-mottagning som är en del av Familjecentralen i Upplands Väsby.
Arbetsuppgifter
Vi arbetar på uppdrag av region Stockholm med det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Du arbetar självständigt men har alltid flera kollegor att samarbeta med. Rollen som BVC-sjuksköterska är varierad med allt från vaccinationer, hembesök, läkarmottagningar, utvecklingsbedömningar och framför allt att finnas som stöd till föräldrar i en av livets viktigaste faser.Publiceringsdatum2025-10-14Kvalifikationer
Du behöver vara specialistutbildad sjuksköterska; barnsjuksköterska eller distriktssjuksköterska. Tidigare arbete på BVC eller inom barnsjukvård är meriterande. Stor vikt läggs vid personlighet och personliga egenskaper samt ett engagemang för barnhälsovård. Vi använder TakeCare som journalsystem. Att förstå och göra sig förstådd på svenska och engelska är ett krav. B-körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, har en god problemlösande förmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter. I arbetet möter du många barn och familjer - därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga kontakter.
På vår mottagning är du med och påverkar och formar arbetsplatsen, vi är alla viktiga och tillsammans driver vi verksamheten framåt!
Övrig information
Vi söker dig som vill arbeta heltid, men en viss flexibilitet finns utifrån individuella önskemål. Vi tillämpar provanställning de första 6 månaderna. Tillträde 2026-01-12 eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Ansökningar tas emot löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
