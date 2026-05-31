BVC-Sjuksköterska, Mama Mia Malmö Västra Hamnen
2026-05-31
Vill du bli en del av en trevlig arbetsgrupp på Mama Mia BVC? Vi är en härlig, modern och etablerad BVC-mottagning. Vi söker nu en ny kollega som vill vara med och fortsätta driva och utveckla vår mottagning tillsammans med oss. Vår mottagning finns i Malmö Västra Hamnen men vi arbetar rätt tillsammans med vår systermottagning i centrala Malmö.
Mama Mia står för att välkomna alla familjer till oss, bland annat genom att ligga i framkant i frågor gällande HBTQI+. Publiceringsdatum2026-05-31Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne med det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Du arbetar självständigt men har alltid en kollega nära att samarbeta med och bolla saker tillsammans med. Rollen som BVC-sjuksköterska är varierad med allt från vaccinationer, hembesök, läkarmottagningar, hälso-och utvecklingsbedömningar och framförallt stöd till föräldrar i en av livets viktigaste faser.
Vi har många spännande arbetsuppgifter inom vårt uppdrag barnhälsovård, där vi bla nyligen har gått in i uppdraget BarnSäkert och arbetar nära våra barnmorskor på Mama Mia i det dagliga samarbete kring våra inskrivna barnfamiljer. Kvalifikationer
Du behöver vara specialistutbildad sjuksköterska antigen som barn- och ungdomssjuksköterska eller distriktsjuksköterska. Tidigare arbete på BVC är meriterande. Stor vikt läggs vid personlighet och personliga egenskaper samt ett engagemang för barnhälsovård. För dig som arbetar på BVC erbjuds du kontinuerligt utbildningar för att stärka din kompetens inom barnhälsovården. Vi använder PMO som journalsystem och arbetar både med fysiska och digitala besök genom vår app Mama Mia Hemma. Att förstå och göra dig förstådd på Svenska och Engelska är ett krav.
Vi erbjuder dig:
Vi är en modern mottagning med många spännande projekt på gång. På vår mottagning är du med och påverkar och formar arbetsplatsen, vi är alla viktiga och tillsammans driver vi verksamheten framåt. Det finns möjlighet till att fokusera på just ditt specialintresse inom barnhälsovård!
Vi är en arbetsplats som erbjuder både det självständiga arbetet och teamkänslan.
Anställning och ansökan:
Vi söker dig som önskar en tillsvidare-anställning om 100 % tjänstgöring. Vi tillämpar provanställning de första 6 månaderna. Tillträde: 1/9, 2026 eller tidigare enl överenskommelse, diskussion kan göras rörande detta. Mama Mia har kollektivavtal.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker löpande.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Verksamhetschef Susanne Brögger Filtenborg
Vi värnar om att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. https://mamamia.se/mama-mia-malmo-bvc
Mama Mia har flera mottagningar i Skåne med Barnavårdscentraler, Barnmorskemottagningar och Ultraljuds mottagningar. Vi arbetar tätt tillsammans med våra kollegor på andra Mama Mia-mottagningar i Skåne och erbjuder utbildnings- och fortbildningsdagar tillsammans.
Mama Mia ingår i Prima Vård som är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård. Nordstjernan är huvudägare med den uttalade ambitionen att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. Prima Vård har idag cirka 75 vårdenheter och omkring 300 000 listade patienter i 12 regioner.
Våra värdeord Empatisk, Engagerad och Kompetent beskriver oss som företag, vår personal, hur vi möter våra kunder, varandra och vår omvärld. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barnmorskegruppen Mama Mia Aktiebolag
(org.nr 556397-4863)
211 75 MALMÖ Arbetsplats
Mama Mia Kontakt
Verksamhetschef
Susanne Brögger-Filtenborg susanne.b.filtenborg@mamamia.se
9937982