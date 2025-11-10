BVC-sjuksköterska, distriktssköterska/barnsjuksköterska
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Nyköping Visa alla sjuksköterskejobb i Nyköping
2025-11-10
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Vårdcentralen Bagaregatan, NyköpingPubliceringsdatum2025-11-10Om företaget
Vårdcentralen Bagaregatan är en väl etablerad och väl fungerande verksamhet i centrala Nyköping. I dagsläget är vi ca 50 anställda och har drygt 13400 listade i alla åldrar. Vår ekonomi har varit stabil genom åren vilket ökar vår trygghet som anställda.
Här på vårdcentralen arbetar vi i team runt våra patienter med fokus på långsiktig relationsbyggnad, hög tillgänglighet och kontinuitet. Ett professionellt förhållningssätt, stort egenansvar, ett gott samarbete och ett schema som är flexibelt har bidragit till att vi genom åren har haft en låg personalomsättning och hög trivsel.
Vi söker nu en distriktssköterska/barnsjuksköterska som i nuläget främst behöver vara placerad på BVC. Omfattningen av uppdraget ska framöver kunna anpassas utifrån antalet barn som är inskrivna på BVC och även beroende av personalläget i stort. Men just nu pekar alltså behovet på 80-100%. På vårt BVC finns idag ca 850-900 inskrivna barn.
På BVC arbetar man med ett varierande arbetsflöde och är alltid öppna för att utveckla och ta del av nyheter. Du kommer att arbeta självständigt men med ett nära samarbete och stöd av två andra BVC-sköterskor.Arbetsuppgifter
Att arbeta på BVC betyder att du arbetar utifrån barnhälsovårdsprogrammet, med syfte att främja barns hälsa, trygghet och utveckling, vilket i sin tur innebär att du behöver samarbeta med olika professioner här på vårdcentralen, men också externt med tex BHV-psykolog, logoped, socialtjänst och kommun.
Arbetet att följa barns hälsa och utveckling sker genom hembesök, tidsbokade besök och teambesök tex läkarmottagning. Vi håller i föräldragrupper och har daglig telefonrådgivning.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska eller barnsjuksköterska, gärna med tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral och eller BVC/familjecentral. Du behöver ha en god planeringsförmåga, då mycket av ditt arbete leder och planerar du själv. Du behöver givetvis också ha lätt för att samarbeta och vara flexibel. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort B erfordras.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Mimmi Bodingh, 0155-24 56 07.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Vårdcentralen Bagaregatan!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-12-07.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RPV-25-124". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032) Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9597954