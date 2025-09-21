BVC-sjuksköterska Barnsjuksköterska Distriktsjuksköterska
Barnmorskegruppen Mama Mia AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-09-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barnmorskegruppen Mama Mia AB i Stockholm
, Solna
, Täby
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av en trevlig arbetsplats på Mama Mia i Täby centrum? Vi är en modern, omtyckt och växande BVC-mottagning. Vi söker nu en ny kollega som vill vara med och fortsätta utveckla mottagningen.
Vi arbetar på uppdrag av region Stockholm med det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Du arbetar självständigt men har alltid flera medarbetare nära att samarbeta och bolla med. Rollen som BVC-sjuksköterska är varierad med allt från vaccinationer, hembesök, läkarmottagningar, utvecklingsbedömningar och framförallt stöd till föräldrar i en av livets viktigaste faser.
Du behöver vara specialistutbildad sjuksköterska antigen som barn- och ungdomssjuksköterska eller distriktssköterska. Tidigare arbete på BVC eller med barn är meriterande men inget krav. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och engagemang för barnhälsovård. Vi använder Take Care som journalsystem och arbetar både med fysiska och digitala besök, i uppdraget barnhälsovård ingår även att göra hembesök. Att förstå och göra dig förstådd på svenska och engelska är ett krav.
Vi erbjuder dig:
På vår mottagning är du med och påverkar och formar arbetsplatsen, vi är alla viktiga och tillsammans driver vi verksamheten framåt. Vi erbjuder en arbetsplats där vi arbetar med frihet under ansvar. Det finns också möjlighet till att fokusera på just ditt specialintresse inom barnhälsovård!
Hos oss får du både det självständiga arbetet och teamkänslan. Mama Mia erbjuder stora möjligheter till vidareutveckling inom organisationen. Har du ledarerfarenhet eller liknande, tveka inte att söka arbete hos oss. På Mama Mia Täby BVC är vi samlokaliserade med Mama Mia Barnmorskemottagning och Gynekologi samt en husläkarmottagning. Att ha flera vårdområden samlokaliserade är väldigt uppskattat av både medarbetare och patienter.
Anställning och ansökan:
Vi söker dig som vill arbeta heltid, men en viss flexibilitet finns utifrån individuella önskemål. Vid anställning kontrollerar vi legitimation mot social styrelsen samt begär utdrag från IVO. Vi tillämpar provanställning de första 6 månaderna. Tillträde efter överenskommelse. Mama Mia har kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Välkommen med din ansökan!
Ansökningar tas emot löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Regionchef Anna Moström anna.mostrom@mamamia.se
Vi värnar om att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Om mottagningen:
På Mama Mia Täby BVC har sin verksamhet i nyrenoverade lokaler mitt i Täby Centrum. Det är lätt att ta sig hit! https://mamamia.se
#barnavardscentral #BVC #deltid #barnsjuksköterska #distriktsjuksköterska #TäbyPubliceringsdatum2025-09-21Om företaget
Mama Mia är idag Skandinaviens enskilt största bolag inom kvinno- och barnsjukvård och är en del av Prima Vård som är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård. Nordstjernan är huvudägare med den uttalade ambitionen att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. Prima Vård har idag cirka 75 vårdenheter och omkring 300 000 listade patienter i 12 regioner.
Det som förenar oss är att vi tror att den bästa vården är när det sker på det sätt som passar dig. Det ska vara nära dig, varmt och personligt. Vill du träffa oss här på BVC/vårdcentralen så gör du det. Vill du träffa oss i ett videomöte så gör du det. Vi finns här när du behöver det och på det sätt som passar dig. Vår symbol är ett hus som symboliserar alla de kompetenser vi samlar under samma tak. Det ska vara en trygg plats att komma till där alla är välkomna - i livets alla faser.
I Prima Vård ingår flertalet vårdcentraler, Mama Mia, Prima Psykiatri, Brolin Westrell, LARO Sund, Sjöströms Hemservice. Koncernen ägs av Nordstjernan AB och växer organiskt och genom förvärv.
Våra värdeord Empatisk, Engagerad och Kompetent beskriver oss som företag, vår personal, hur vi möter våra kunder, varandra och vår omvärld Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barnmorskegruppen Mama Mia AB
(org.nr 556397-4863) Arbetsplats
Mama Mia Jobbnummer
9518884