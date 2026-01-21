BVC Sjuksköterska, på Mama Mia Östermalm BVC/amningsmottagning
2026-01-21
Vill du bli en del av ett engagerat team med trivsam arbetsmiljö på Mama Mia Östermalm BVC? Vi söker nu en BVC-sjuksköterska som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling.
Hos oss arbetar du i en väletablerad, modern och växande BVC-mottagning där samarbete, kvalitet och ett gott bemötande står i fokus. Vi värdesätter engagemang och delaktighet, och ser gärna att du vill utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Har du erfarenhet av amningsstöd finns dessutom möjlighet till delad tjänst på vår omtyckta amningsmottagning. Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Som BVC-sjuksköterska hos oss arbetar du på uppdrag av Region Stockholm enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Du erbjuds en omväxlande och meningsfull roll som omfattar hembesök, hälsobesök, vaccinationer, gruppverksamhet och läkarmottagningar, med ett särskilt fokus på att ge tryggt och professionellt stöd till föräldrar i en av livets viktigaste faser. Du arbetar självständigt i din roll, men ingår samtidigt i ett nära och engagerat team där samarbete, kunskapsutbyte och stöd i vardagen är en självklar del av arbetet.Kvalifikationer
Du är specialistutbildad sjuksköterska, antingen barn- och ungdomssjuksköterska eller distriktssköterska. Tidigare erfarenhet av arbete på BVC eller med barn är meriterande men inget krav. Om du har intresse av att arbeta på vår amningsmottagning krävs det att du har genomgått minst 7,5 hp amningsutbildning. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och engagemang för barnhälsovård. Vi använder journalsystemet Take Care och arbetar främst med fysiska besök, men stor del av arbetet sker även i vår digitala plattform, Mama Mia HEMMA. Att förstå och göra dig förstådd på svenska och engelska är ett krav.
Vi erbjuder dig:
På vår mottagning är du med och påverkar och formar arbetsplatsen, vi är alla viktiga och tillsammans driver vi verksamheten framåt. Vi erbjuder en arbetsplats där vi arbetar med frihet under ansvar. Det finns också möjlighet till att fokusera på just ditt specialintresse inom barnhälsovård!
Hos oss får du både det självständiga arbetet och teamkänslan. På Mama Mia Östermalm BVC har vi ett tätt samarbete med vår amningsmottagning samt barnmorskemottagning som finns i samma lokaler, vilket är väldigt uppskattat av både medarbetare och patienter. Vi är även en del av en familjecentral och samarbetar därför tätt med både öppna förskolan och kommunens föräldrastöd.
Anställning och ansökan:
Vi erbjuder tillsvidareanställning på hel- eller deltid. Provanställning om 6 månader tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse. Mama Mia är anslutna till kollektivavtal via Vårdföretagarna.
Välkommen med din ansökan!
Ansökningar tas emot löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med verksamhetschef Caroline Walter, caroline.walter@mamamia.se
Vi värnar om att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Om mottagningen:
Vi driver vår verksamhet i trevliga lokaler på Karlavägen. Det är lätt att ta sig hit! https://mamamia.se
vardutbud#barnavardscentral
Mama Mia är idag Skandinaviens enskilt största bolag inom kvinno- och barnsjukvård och är en del av Prima Vård som är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård. Nordstjernan är huvudägare med den uttalade ambitionen att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. Prima Vård har idag cirka 75 vårdenheter och omkring 300 000 listade patienter i 12 regioner.
Det som förenar oss är att vi tror att den bästa vården är när det sker på det sätt som passar dig. Det ska vara nära dig, varmt och personligt. Vill du träffa oss här på BVC/vårdcentralen så gör du det. Vill du träffa oss i ett videomöte så gör du det. Vi finns här när du behöver det och på det sätt som passar dig. Vår symbol är ett hus som symboliserar alla de kompetenser vi samlar under samma tak. Det ska vara en trygg plats att komma till där alla är välkomna - i livets alla faser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB
(org.nr 556740-8918)
Karlavägen 58-60 (visa karta
)
114 49 STOCKHOLM Arbetsplats
Mama Mia Kontakt
Caroline Walter caroline.walter@mamamia.se Jobbnummer
9696444