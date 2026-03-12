Butiskmedarbetare till Direkten butik
Cgs Service AB / Butikssäljarjobb / Nacka Visa alla butikssäljarjobb i Nacka
2026-03-12
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cgs Service AB i Nacka
, Stockholm
eller i hela Sverige
ill du jobba i en social och trevlig butiksmiljö där ingen dag är den andra lik? Nu söker vi en glad och serviceinriktad medarbetare till vår Direkten-butik på Kungsholmen.
Hos oss möter du många människor varje dag och blir en viktig del av ett litet men härligt team där vi hjälps åt och har kul på jobbet.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och innefattar bland annat:
Pakethantering (Postnord, DHL m.fl.)
Kassaarbete och kundservice
ATG-ombud och spelhantering
Inventering och varupåfyllning
Hålla butiken snygg och välorganiserad
Vi söker dig som
Är glad, positiv och serviceinriktad
Tycker om att prata med människor och ge bra service
Är ansvarsfull och noggrann
Trivs med att arbeta i team
Gärna har erfarenhet av butik eller service (men det är inget krav)Om tjänsten
Arbetsplats: Direkten, Kungsholmen
Arbetstid: Enligt överenskommelse (dag/kväll/helg kan förekomma)
Start: Enligt överenskommelse
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv till:angelohartlieb@gmail.com
Vi går igenom ansökningar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: angelohartlieb@gmail.com Arbetsgivare Cgs Service AB
(org.nr 556970-6483)
Hornsbergs Strand 43 (visa karta
)
133 41 STOCKHOLM Kontakt
Ansvarig
Angelo Hartlieb angelohartlieb@gmail.com 0708594619 Jobbnummer
9794790