Butiskmedarbetare till Direkten butik

Cgs Service AB / Butikssäljarjobb / Nacka
2026-03-12


ill du jobba i en social och trevlig butiksmiljö där ingen dag är den andra lik? Nu söker vi en glad och serviceinriktad medarbetare till vår Direkten-butik på Kungsholmen.
Hos oss möter du många människor varje dag och blir en viktig del av ett litet men härligt team där vi hjälps åt och har kul på jobbet.

Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och innefattar bland annat:
Pakethantering (Postnord, DHL m.fl.)

Kassaarbete och kundservice

ATG-ombud och spelhantering

Inventering och varupåfyllning

Hålla butiken snygg och välorganiserad

Vi söker dig som
Är glad, positiv och serviceinriktad

Tycker om att prata med människor och ge bra service

Är ansvarsfull och noggrann

Trivs med att arbeta i team

Gärna har erfarenhet av butik eller service (men det är inget krav)

Om tjänsten
Arbetsplats: Direkten, Kungsholmen

Arbetstid: Enligt överenskommelse (dag/kväll/helg kan förekomma)

Start: Enligt överenskommelse

Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv till:
angelohartlieb@gmail.com
Vi går igenom ansökningar löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: angelohartlieb@gmail.com

Arbetsgivare
Cgs Service AB (org.nr 556970-6483)
Hornsbergs Strand 43 (visa karta)
133 41  STOCKHOLM

Kontakt
Ansvarig
Angelo Hartlieb
angelohartlieb@gmail.com
0708594619

Jobbnummer
9794790

