Butiskmedarbetare till Direkten butik
Cgs Service AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-07-29
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Vill du jobba i en social och trevlig butiksmiljö där ingen dag är den andra lik? Nu söker vi en glad och serviceinriktad medarbetare till vår Direkten-butik på Kungsholmen.
Hos oss möter du många människor varje dag och blir en viktig del av ett litet men härligt team där vi hjälps åt och har kul på jobbet.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och innefattar bland annat:
Pakethantering (Postnord, DHL m.fl.)
Kassaarbete och kundservice
ATG-ombud och spelhantering
Inventering och varupåfyllning
Hålla butiken snygg och välorganiserad
Vi söker dig som
Är glad, positiv och serviceinriktad
Tycker om att prata med människor och ge bra service
Är ansvarsfull och noggrann
Trivs med att arbeta i team
Gärna har erfarenhet av butik eller service (men det är inget krav)Om tjänsten
Arbetsplats: Direkten, Kungsholmen
Arbetstid: heltid 100% (dag/kväll/helg kan förekomma)
Start: omgående
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv till:Enriqehartlieb483@gmail.com
Vi går igenom ansökningar löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
E-post: Enriqehartlieb483@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CGS service AB
(org.nr 556970-6483)
Hornsbergs Strand 43 (visa karta
)
112 16 STOCKHOLM Arbetsplats
Cgs Service AB Kontakt
Ansvarig
Angelo Hartlieb Enriqehartlieb483@gmail.com +46 73 599 60 76 Jobbnummer
10015436