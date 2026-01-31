Butiktjänst / Ekologisk livsmedel & hälsokost butik
2026-01-31
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
Nu behöver vi utöka med en kreativ person, som vill jobba.
Du behöver ha kunskap inom Ekologisk/biodynamisk odling, har butik/kassavana och vara noga med detaljer.
I tjänsten ingår det att ta emot, leverera in och plocka upp varor.
Jobbet innebär även att sköta beställningar och vårda relationen med våra leverantörer.
Du ska vara service inriktad, kunna jobba både självständigt och vara en del i ett mycket starkt team.
Du behöver klara tunga lyft, högt tempo, gå i trappor, lyfta upp varor på hyllan, samtidigt som du ska ge fem stjärniga service till våra kunder.
tjänsten är tillsvidare , ca 15-20 timmar i veckan.
Har du dessutom kunskap inom näring och alternativ medicin är det ett plus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: info@ulrikawahlstedt.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Järna Ekologiska AB
(org.nr 559189-8845)
Storgatan 6 (visa karta
)
153 30 JÄRNA Jobbnummer
9715533