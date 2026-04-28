Butiksstädare med körkort sökes för helgarbete
2026-04-28
PLACERING: Uppsala
Vi söker nu dig som har körkort samt tidigare erfarenhet av att städa i butik eller liknande erfarenhet. Meriterande är om du tidigare arbetat med att köra städmaskin.
Vi söker dig som
Främst vill arbeta tidiga morgnar och helger, men även kunna arbeta extra eller på schema under veckodagar.
Du tycker genuint om att städa och strävar alltid efter att på ett resultatinriktat sätt leverera service och kvalité på kundens arbetsplats.
Vi ser att du är en ansvarsfull person som förstår värdet av kommunikation för att underlätta för både kunder och kollegor. Du drivs av att ständigt utvecklas och har viljan och förmågan att leverera ett högkvalitativt resultat.
Du brinner för att göra kunden nöjd!
Som anställd hos oss på Klara Städ så är du ditt eget varumärke men även vårt ansikte utåt, så vi ser att du tycker om att bemöta kunder och kollegor med glädje och värme.
Du har yrkesstolthet!
Som Städhjälte hos oss kommer du att:
Genomföra dagliga städuppdrag hos företagskunder.
Att leverera högkvalitativ service och uppmärksamma detaljer som gör skillnad.
Ansvara för underhåll av städmaterial och maskiner.
Rapportera eventuella skador eller problem hos kund.
Transportera städutrustning och material mellan olika kunder/enheter.
Erfarenhet av städning - du har tidigare erfarenhet och är villig att lära dig mer och utvecklas.
Noggrann och självgående - du tar ansvar för ditt arbete och gör alltid ditt bästa, du bryr dig om resultatet.
Positiv och serviceinriktad - du har ett gott bemötande och trivs med att hjälpa andra.
Körkort då du behöver kunna ta dig till och mellan olika kunder och uppdrag med städmaterial.
Vad vi erbjuder:
Ansvarsfulla och varierade uppdrag - Som butiksstäd, kontorsstäd och gymstäd och andra specialuppdrag.
Gott arbetsklimat - vi är ett team som stöttar varandra och har roligt tillsammans!
Kollektivavtal och möjlighet till att använda företagsbil i tjänst.
Karriärs och utvecklingsmöjligheter- vi ser gärna att du som person växer tillsammans med oss i organisationen
Är tjänsten intressant för dig så ser vi gärna att du skickar ditt CV och en kort presentation om dig själv, samt att du bifogar 1-2 referenser i din ansökan.
Vi ser fram emot din ansökan
OBS
Ansökan sker endast via mejl och vi återkopplar endast till de kandidater som går vidare i processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
E-post: uppsala@klarastad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare helgarbete Uppsala". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Klara Städ AB
(org.nr 559237-6981)
Sylveniusgatan 5 (visa karta
)
754 50 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Pjeter Lleshi uppsala@klarastad.se Jobbnummer
9878882