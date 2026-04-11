Butikssäljare, Westfield Mall Of Scandinavia
2026-04-11
Älskar du fest, kreativitet och roliga utmaningar? Kom och jobba med oss - där varje dag är lite mer party!
Vi är ett glatt gäng som älskar att göra varje kundmöte magiskt. Nu söker vi dig som vill skapa festliga upplevelser med oss - från ballonger till dekorationer - och ha kul på jobbet varje dag!
Kolla in oss på
Instagram: https://www.instagram.com/partylandwmos/
Du passar perfekt om du:
Är flexibel, pålitlig och hjälper teamet att glänsa
Är självgående, strukturerad och löser problem med ett leende
Är social och gillar teamwork
Kan hoppa in där det behövs oavsett vilken arbetsuppgift som behöver lösas
Ditt uppdrag:
Hjälpa till i butiken och se till att allt flyter smidigt - från kundbemötande till ordning och reda i butiken
Lära dig om skyltning, försäljning och butikens dagliga drift
Ansvara för butiken och teamet under kortare perioder när teamleadern är på semester, så att allt fortsätter fungera som vanligt
Vi erbjuder ballongutbildning - ingen erfarenhet behövs
Se till att alla kunder lämnar med en riktig "Wow"-känsla
Vi gillar dig som:
Har erfarenhet av försäljning med hög servicenivå
Trivs med varierat schema och kan växla mellan lugnt och högt tempo, våra öppettider är 10-21 alla dagar i veckan, hela året.
Ser utmaningar som roliga möjligheter
Har intresse för fester, dekorationer och ballonger
Tjänsten är på 30 h/vecka - perfekt för dig som vill ha ett kreativt och kul jobb där du utvecklas och älskar att gå till jobbet. Vi tillämpar provanställning på 6 månader.
Skicka ditt CV och personliga brev, och berätta varför just du ska bli en del av vårt partyteam!
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: tl.mos@partyland.party Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brunas Partytillbehör AB
(org.nr 556816-6903)
Regeringsgatan 20 (visa karta
)
111 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Party Land Jobbnummer
9848848