Butikssäljare under hösten på Hasselgrens i Lund
2025-08-16
Är du en person som brinner för försäljning och service? Är du intresserad av inredning och design? Trivs du med att arbeta högt tempo, är ordningsam och alltid sätter kunden i centrum? Då kan du vara den vi söker!
Vi erbjuder dig att arbeta i en väletablerad och inarbetad butik i centrala Lund med ett stort sortiment av inredning, designartiklar och köksprodukter. Hasselgrens öppnade redan 1898 och har under alla år för många varit det självklara valet vid inköp av köksartiklar. Vi är återförsäljare för i stort sett alla stora varumärken i branschen som Iittala, Rörstrand, Global, Le Creuset, Orrefors, Kosta Boda, Scanpan och Zwilling.
Arbetet innebär framförallt försäljning och kundkontakt. Uppackning av varor samt andra sedvanligt förekommande uppgifter i butik förekommer också.
Vi söker:
Just nu söker vi en person som kan förstärka vårt team i butiken under perioden September till och med December. Tjänstens omfattning är i genomsnitt 20 timmar i veckan (50% anställningsgrad), med en intensifiering vid Black Week och under julhandeln.
Många pass är förlagda vardagar klockan 13-18. Helgarbete förekommer. Publiceringsdatum2025-08-16Kvalifikationer
Krav: Vi söker dig som har minst ett års erfarenhet från detaljhandel.
Meriterande: Erfarenhet och/eller ett intresse för design och köksprodukter är en stor fördel.
Personliga egenskaper: Vi söker en serviceinriktad person som verkligen gillar kundkontakt och trivs med att ta eget ansvar. Du har lätt för att samarbeta men kan också arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så tveka inte utan skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot din ansökan!
Har du frågor? Ring Niklas Bauer på 0736262911
Lön enligt kollektivavtal
Maila din ansökan till: niklas@hasselgrens.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
E-post: niklas@hasselgrens.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hasselgrens Glas & Porslin AB
(org.nr 556270-3313)
Skomakaregatan 1 (visa karta
)
223 50 LUND Kontakt
Butikschef
Niklas Bauer niklas@hasselgrens.se 0736262911 Jobbnummer
9461425