Butikssäljare till våra cykelbutiker i Stockholm
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Spobik AB i Stockholm
, Täby
, Uppsala
, Karlstad
, Jönköping
eller i hela Sverige
Spobik AB driver några av Sveriges ledande specialistbutiker inom cykel och hockey. Vi erbjuder ett brett sortiment inom våra expertisområden, från ledande varumärken på marknaden. Våra kontor och butiker är belägna i Jönköping, Stockholm och Karlstad. Välkommen att läsa mer kring våra butiker på cykelkraft.se, cykelkraft.fi, cykloteket.se, spobik.se, kronan.com, tooorch.com, hockeystore.se, hockeystore.com, hockeytown.se.
Om rollenSpobik AB växer snabbt i Sverige och över Europa. För att fortsätta vår tillväxtresa söker vi nu ytterligare erfarna och engagerad säljare till våra cykelbutiker i Stockholm med omnejd. Vår målsättning är att etablera Nordens främsta cykeldestinationer och söker en lagspelare som delar vår passion för cykel och affärer.
Som säljare i våra butiker kommer du utgöra en del av vårt härliga team av kompetenta och engagerade säljare. Din huvudsakliga uppgift kommer att vara att alltid se till att leverera högklassig service till butikens kunder. Vår målsättning är att alltid leverera den bästa upplevelsen kring att köpa och serva sin cykel. Därför är det viktigt att du har en stor kunskap och ett intresse för cykel och tillbehör.
Vem är du? Vi ser att du är en social person som brinner för att hjälpa människor, både kunder och dina kollegor. Du har ett stort cykel- och idrottsintresse och älskar att leverera service i förstaklass - även i en stressig miljö. Vi är måna om att upprätta en mångfald i företaget och ser därför extra positivt på kvinnliga sökanden!
Dina ansvarsområden inkluderar bland annat:
Erfarenhet av arbete med cyklar eller ett stort intresse, kunskap kring cykel
Minst 1 års erfarenhet av servicerelaterat yrke
Dator- och kassavana
Gillar att jobba i team
Trivs med ett arbete i högt tempo
Ansvarstagande
Vad kan vi erbjuda? Att vara en del av Spobik AB innebär att du får möjlighet att vara med på en unik tillväxtresa. Du blir en del av en snabbt föränderlig miljö där du har möjlighet att påverka och driva förändring. Vi strävar efter att erbjuda betydande utvecklingsmöjligheter och du kommer att spela en nyckelroll i vår fortsatta expansion.
Vi lägger stor vikt vid att alltid förbättra våra arbetsprocesser, dels med kompetent personal men också med system för att utveckla våra processer. Vi söker alltid efter engagerade medarbetare som brinner för både den personliga- som för den professionella utvecklingen och som drivs av att komma med nya idéer och har lätt att anpassa sig.
De butiker som behöver förstärkning är belägna på attraktiva adresser i Häggvik (Sollentuna), Bromma Blocks, Solna Business Park och Kungens Kurva.
Anställningsform och lokalisering: Vi söker både dig som vill arbeta deltid eller heltid under högsäsongen med chans till förlängning. Arbetet utförs på plats i någon av våra cykelbutiker i Häggvik (Sollentuna), Bromma Blocks, Solna Business Park eller Kungens Kurva.
Intresserad? Låter detta för roligt att vara sant? Bifoga CV och ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför just du är perfekt för rollen. Intervjuer sker löpande och tillsätts snarast.
Om företaget Spobik AB är en del av Wesports Scandinavia AB. WeSports är en grupp av enskilda företag, med både onlinebutiker, fysiska destinationer och produktmärken. Vi är ett team från hela världen, med experter inom vår sport, experter på produktutveckling, online -plattformar, logistik och service. Vi arbetar tillsammans som ett team, vilket gör varje företag starkare än ensam. Läs mer på wesports.se Ersättning
