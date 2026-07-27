Butikssäljare till Vapes.se i centrala Göteborg
Vapes Lidköping AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-07-27
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Vapes.se söker en serviceinriktad och ansvarstagande butikssäljare till vår butik på Drottninggatan i centrala Göteborg.
Som butikssäljare arbetar du i direktkontakt med våra kunder och hjälper dem att hitta produkter som passar deras behov. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att butiken är välkomnande, välfylld och fungerar smidigt under hela arbetsdagen.
Arbetet innebär både självständigt arbete och arbete tillsammans med kollegor. Du behöver därför känna dig trygg med att ibland ansvara för butiken på egen hand. Arbete på kvällar och helger ingår som en naturlig del av tjänsten.Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
• Försäljning och personlig kundservice
• Produktvägledning till vuxna kunder
• Ålderskontroll enligt företagets rutiner
• Kassahantering
• Öppning och stängning av butiken
• Påfyllning och frontning av varor
• Mottagning och kontroll av leveranser
• Interna beställningar och lagerhantering
• Renhållning och löpande skötsel av butikslokalen
• Säkerställa att företagets rutiner och riktlinjer följs
Vem söker vi?
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och som alltid strävar efter att ge ett professionellt och trevligt bemötande. Du är ansvarstagande, noggrann och har lätt för att se vad som behöver göras.
Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, tar egna initiativ och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi ser gärna att du:
• Har tidigare erfarenhet av butik, försäljning eller kundservice
• Är trygg med att arbeta självständigt
• Är lyhörd och tydlig i kontakten med kunder
• Kan kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
• Kan arbeta på vardagar, kvällar och helger
• Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system
• Är minst 18 år
Intresse för e-cigaretter och relaterade produkter är meriterande, men tidigare produktkunskap är inget krav. Du får introduktion och utbildning i vårt sortiment, våra rutiner och de regler som gäller för verksamheten.
Om Vapes.se
Vapes.se har sedan 2015 erbjudit ett brett sortiment inom e-cigaretter och relaterade produkter för vuxna kunder. Vårt mål är att erbjuda personlig service, trygga köp och god produktkunskap, både i våra fysiska butiker och online.
För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs, tar ansvar och får en stabil grund för att utvecklas i sina roller.
Information om tjänsten
Plats: Drottninggatan 71, Göteborg
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Vardagar, kvällar och helger
Lön: Fast månadslön enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: jobb@vapes.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vapes Lidköping AB
(org.nr 559079-5265)
Drottninggatan 71 (visa karta
)
411 07 GÖTEBORG Jobbnummer
10013201