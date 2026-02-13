Butikssäljare till väletablerat bolag i Umeå
2026-02-13
Som butikssäljare hos vår kund kommer du att vara en viktig del av teamet och vara företagets ansikte utåt. I rollen ansvarar du för att leverera hög service till kunderna och arbetar aktivt med försäljning över disk, ger professionell rådgivning och säkerställer att kunderna får rätt produkter och lösningar utifrån sina behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för att guida och stödja kunder samt säkerställa förstklassig köp-upplevelse i butiken
Exponering av produkter för att säkerställa en strukturerad, attraktiv och säljande butiksmiljö
Bistå lagret och orderavdelningen vid behov för att säkerställa en effektiv hantering av varor och beställningar
Ansvara för kassahantering, betalningar och ett professionellt bemötande i samband med kundernas köp
Bidra till att butiken når sina försäljningsmålDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, ansvarsfull och trivs med ett serviceinriktat arbete i en liten arbetsgrupp. Du brinner för service och är lugn, uppmärksam samt tillmötesgående i ditt bemötande. Det är viktigt att du visar intresse för butikens produkter och aktivt arbetar för att driva butiken framåt.
Tidigare erfarenhet från arbete inom detaljhandeln eller sällanköpshandeln är mycket meriterande.
Anställningsform
Tjänsten är en visstidsanställning med start omgående och pågår till och med slutet av maj, med möjligheter till förlängning. Arbetstiderna är förlagda mellan 07:00-16:00 måndag till fredag. Du blir anställd av Storesupport by Job&Talent och arbetar på uppdrag hos vår kund.
Om Storesupport by Job&Talent
Storesupport by Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.Så ansöker du
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Är du intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas allt eftersom så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen! Så ansöker du
