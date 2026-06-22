Butikssäljare till Tele2 i Sundsvall
Tele2 Sverige Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Sundsvall Visa alla butikssäljarjobb i Sundsvall
2026-06-22
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Är du en serviceinriktad stjärna som älskar att skapa goda kundrelationer? Drivs du av att vara en del av ett sammansvetsat team där samarbete och laganda är nyckeln, samtidigt som du ges möjlighet till stor personlig utveckling? Då kan Tele2 vara den perfekta arbetsplatsen för dig! Vi letar just nu efter en entusiastisk medarbetare på heltid till vår Tele2-butik i Sundsvall.
OM OSSI våra butiker satsar vi på att ge kunderna en serviceupplevelse i världsklass. Här blir du en del av ett dynamiskt och nytänkande team som jobbar för att göra våra kunders liv enklare och mer obegränsade med hjälp av våra innovativa produkter och tjänster.
Som butikssäljare är du vår ambassadör och ansiktet utåt för Tele2. Du kommer att arbeta med både privatkunder och företagskunder, vilket innebär varierande arbetsdagar och möjligheten att utveckla din kompetens inom olika kundsegment. Nu söker vi en heltidare till vårt grymma team!
OM ROLLENSom butikssäljare hos oss får du chansen att:
Vara med från start och bygga upp vår nya butik tillsammans med ett sammansvetsat team.
Skapa unika kundupplevelser genom att lyssna, förstå och erbjuda lösningar som gör skillnad i vardagen.
Utvecklas inom försäljning och kundservice genom löpande utbildningar och stöd från erfarna kollegor och butikschef.
Bidra till en positiv arbetsmiljö där vi firar framgångar tillsammans.
Arbeta aktivt med och ta kontakt med kunder, både i butik och över telefon – för att hitta nya affärsmöjligheter, särskilt nya företagskunder. Du är nyfiken, vågar ta kontakt och ser varje möte som en chans att skapa värde.
Vi erbjuder en gedigen introduktion och utbildning, så att du känner dig trygg i din roll och redo att ge våra kunder den bästa möjliga upplevelsen.
VEM VI LETAR EFTER
Vi söker dig som är resultatinriktad och motiveras av att uppnå mål tillsammans med ditt team. Du är professionell i ditt bemötande och har en flexibel approach där effektivt samarbete ses som en styrka.
Våra förväntningar på dig inkluderar:
Erfarenhet från tidigare serviceyrken och ett starkt intresse för att lära dig mer inom kundservice och försäljning.
Ett intresse för teknik och produkter.
Förmåga att kommunicera flytande på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Att du har fyllt 18 år. (Enligt AFS 2023:2 5 kap. 7 § och 6 kap 8 § krävs det att du är 18 år för att kunna arbeta hos oss).
Vill du vara med? Tveka inte att söka redan idag! Intervjuer kommer att ske löpande. Eftersom vi eftersträvar en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Som ett steg i rekryteringsprocessen utför Tele2 en bakgrundskontroll på aktuella kandidater.
Varmt välkommen med din ansökan! För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess fokuserar vi på dina erfarenheter och kompetenser. Därför har Tele2 valt att inte använda personliga brev och vi ber dig istället besvara de urvalsfrågor som ingår i ansökningsformuläret.
Tele2 är en nordisk och baltisk telekomoperatör byggd på en stark utmanarkultur. Sedan 1993 har Tele2 utmanat etablerade normer i telekombranschen genom att göra uppkoppling enklare, smartare och mer kostnadseffektiv för våra kunder. Tele2 erbjuder mobila och fasta tjänster, TV och streaming samt IoT‐lösningar till konsumenter och företag i Norden och Baltikum.Hållbarhet är en integrerad del av hur vi arbetar. Tele2 har uppmärksammats som Europas klimatledare av Financial Times och utsetts till Sveriges mest hållbara bolag, vilket speglar vårt långsiktiga engagemang för att minska vår miljöpåverkan och driva cirkulära lösningar tillsammans med våra kunder.
Våra värderingar – Be Brave, Take Action, Make it Simple och Act Cost-efficiently – vägleder vår kultur, hur vi samarbetar och hur vi omsätter idéer till handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tele2 Sverige Aktiebolag
(org.nr 556267-5164)
863 41 SUNDSVALL Arbetsplats
Tele2-butik i Sundsvall Jobbnummer
9972945