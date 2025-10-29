Butikssäljare till Tele2 i Sundsvall, Birsta City
2025-10-29
Var med från start! Vi öppnar ny butik i Birsta City, Sundsvall och söker nu dig som vill vara med på resan.
Att få vara med och öppna en helt ny butik är något alldeles speciellt. Vad det innebär? Jo, det innebär att bygga något nytt tillsammans. Du är med från första dagen, formar stämningen, lär känna kunderna och skapar den kultur som gör butiken unik.
Som butikssäljare i vår nystartade butik blir du en del av ett engagerat team där alla bidrar, hjälper varandra och växer tillsammans. Det är en chans att utvecklas, ta ansvar och påverka hur butiken ska kännas - både för kunderna och kollegorna.
Här finns möjligheten att göra verklig skillnad från dag ett. Vill du vara med och skapa något nytt i Birsta? Fortsätt att läsa!
OM OSSI våra butiker satsar vi på att ge kunderna en serviceupplevelse i världsklass. Här blir du en del av ett dynamiskt och nytänkande team som jobbar för att göra våra kunders liv enklare och mer obegränsade med hjälp av våra innovativa produkter och tjänster.
Som butikssäljare är du vår ambassadör och ansiktet utåt för Tele2. Du kommer att arbeta med både privatkunder och företagskunder, vilket innebär varierande arbetsdagar och möjligheten att utveckla din kompetens inom olika kundsegment. Nu söker vi både hel och deltidare till vårt grymma team!
OM ROLLENSom butikssäljare hos oss får du chansen att:
- Vara med från start och bygga upp vår nya butik tillsammans med ett sammansvetsat team.
- Skapa unika kundupplevelser genom att lyssna, förstå och erbjuda lösningar som gör skillnad i vardagen.
- Utvecklas inom försäljning och kundservice genom löpande utbildningar och stöd från erfarna kollegor och butikschef.
- Bidra till en positiv arbetsmiljö där vi firar framgångar tillsammans.
- Arbeta aktivt med och ta kontakt med kunder, både i butik och över telefon - för att hitta nya affärsmöjligheter, särskilt nya företagskunder. Du är nyfiken, vågar ta kontakt och ser varje möte som en chans att skapa värde.
Vi erbjuder en gedigen introduktion och utbildning, så att du känner dig trygg i din roll och redo att ge våra kunder den bästa möjliga upplevelsen.
VEM VI LETAR EFTER
Vi söker dig som är resultatinriktad och motiveras av att uppnå mål tillsammans med ditt team. Du är professionell i ditt bemötande och har en flexibel approach där effektivt samarbete ses som en styrka.
Våra förväntningar på dig inkluderar:
- Erfarenhet från tidigare serviceyrken och ett starkt intresse för att lära dig mer inom kundservice och försäljning.
- Ett intresse för teknik och produkter.
- Förmåga att kommunicera flytande på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vill du vara med? Tveka inte att söka redan idag! Intervjuer kommer att ske löpande. Eftersom vi eftersträvar en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Som ett steg i rekryteringsprocessen utför Tele2 en bakgrundskontroll på aktuella kandidater.
Varmt välkommen med din ansökan! För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess fokuserar vi på dina erfarenheter och kompetenser. Därför har Tele2 valt att inte använda personliga brev och vi ber dig istället besvara de urvalsfrågor som ingår i ansökningsformuläret.
På Tele2 arbetar vi målmedvetet varje dag för att fortsätta vara ledande inom hållbarhet, vilket har lett till att vi blivit utnämnda klimatledare i Europa av Financial Times. Tele2 är också Sveriges mest hållbara företag och rankades 37:a globalt av Time Magazine och Statista på deras första lista över världens mest hållbara företag med 500 företag från över 30 länder. Vi fortsätter att uppnå nya mål och vi hjälper våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål eftersom vi åtagit oss att övergå till en cirkulär ekonomi.
Our Values; Be Brave, Take Action, Make it Simple and Act Cost-efficient. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb.
Tele2 Sverige AB
