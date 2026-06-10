Butikssäljare till Synsam Outlet Lund 80%
Synsam Group Sweden AB / Butikssäljarjobb / Lund Visa alla butikssäljarjobb i Lund
2026-06-10
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Gillar du att nå höga mål och strävar du efter att alltid ge den bästa servicen? Då vill vi ha med dig i vårt team!
Nu söker vi vår nästa sälj- och servicestjärna till en extremt spännande resa! Du blir en del av ett drivet, hungrigt och engagerat team som tillsammans utmanar branschen med Synsam Groups nya Outlet-koncept. Vi har växt snabbt och framgången är ett faktum. 🚀
I rollen som säljare arbetar du tillsammans med andra stjärnor i din butik med att guida och hjälpa våra kunder och att driva försäljning av ett fantastiskt sortiment av över 5000 märkesbågar och solglasögon. Du kommer att hjälpa våra kunder att se bra, se bra ut och samtidigt göra en insats för miljön! ♻ Läs mer om vårt koncept här: https://www.synsam.se/outlet
Vem är du? Vi söker dig som har flerårig arbetslivserfarenhet inom optikbranschen, detaljhandeln, försäljning och/eller service. Vidare ser vi att du:
Är resultatdriven, målinriktad och uppskattar ett högt tempo!
Välkomnar förändring och nya idéer och ser möjligheter snarare än hinder - det är kul när det händer saker!
Vi tror även att du har en härlig energi och ett engagemang i ditt arbete som smittar av sig på dina kollegor.
Du erbjuds Här erbjuds du en chans att vara med på vår snabba tillväxtresa, där du kommer få vara med och göra skillnad! Klimatet inom Synsam Outlet präglas av engagemang, driv och positivitet och du kommer arbeta i team tillsammans med andra motiverade kollegor. Stora möjligheter att skapa en långsiktig karriär och klättra inom bolaget. På sikt har du möjlighet att utvecklas till Optikrådgivare och genomföra synmätningar som ligger till grund för optikerns bedömning.
Om rekryteringsprocessen
Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag – så vänta inte! 🚀 Observera att vi ej tar emot ansökningar via e-post. Du kommer även att få möjlighet att skicka med en kort videopresentation i din ansökan, det är frivilligt men ett bra sätt att ta chansen att presentera sig! I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt bakgrundskontroll avseende brott och ekonomi på slutkandidat. Vi på Synsam söker engagerade och talangfulla personer i alla åldrar! Hos oss värdesätts mångfald och vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar vårt arbete och bidrar till vår gemensamma framgång. Hoppas vi ses - ta chansen att bli vår nästa säljstjärna! 🌟 Varmt välkommen med din ansökan! 😎 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7883029-2046971". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Synsam Group Sweden AB
(org.nr 556768-7248), https://jobb.synsam.se
Mårtenstorget 2 (visa karta
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223 51 LUND Arbetsplats
Synsam Group Sverige Jobbnummer
9958354