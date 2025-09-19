Butikssäljare till Synsam Farsta Centrum 75%
Synsam Group Sweden AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-09-19
Nu söker vi nästa superstjärna till Synsam! Är du en grym teamspelare med stort engagemang och en fena på att leverera i säljdialogen? Då borde du läsa vidare!
För oss är kunden alltid nr 1 och som Style & Customer Advisor har du en av våra absolut viktigaste roller i att skapa den bästa upplevelsen för våra kunder! Du kommer jobba med att hjälpa, inspirera och guida våra kunder till att göra de bästa köpen - bland annat genom vår populära abonnemangstjänst Lifestyle som har förändrat branschen.
Det bästa? Du får göra det tillsammans med ett grymt team bestående av Store Manager, Optiker och andra Style & Customer Advisors.
Känner du igen dig i följande?
Du sporras av högt satta mål och drivs av att uppnå resultat tillsammans med teamet
Du är full av energi och har ett starkt engagemang
Du älskar att överträffa förväntningarna genom att ge bra service och sprida positiv stämning till kunder och kollegor
Du tar ansvar för din uppgift, vågar ta initiativ och tänka nytt - du ser det som ditt yttersta mål att guida kunden till det bästa köpet!
Går du igång när du läser detta? Kul! Då kan vi vara helt rätt för varandra!
För oss är det inget krav att du har erfarenhet av vår bransch, men om du tidigare har lyckats bra med försäljning och/eller kundservice är det ett stort plus.
Funderar du fortfarande på om du ska söka? Hos oss på Synsam får du:
Vara en del av ett branschledande företag med innovativa koncept och butiker i toppklass
Ett företag med höga ambitioner, utvecklingsmöjligheter och spännande karriärvägar - exempelvis genom löpande utbildningar i Synsam Academy och vårt interna Aspirantprogram, som utvecklar Style & Customer Advisors till framtida butikschefer
En trygg lön genom kollektivavtal men även möjlighet till bonus utifrån teamets prestation
Möjlighet till utökat ansvar i butiken. Du kan exempelvis bli ansvarig för Sport-sortimentet, B2B-försäljningen, Lifestyleabonnemanget eller bli Stilexpert, om du är intresserad av mode och trender
Utöver detta får du ta del av vårt fina sortiment till förmånliga priser!
Om rekryteringsprocessen I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt bakgrundskontroll. Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - så vänta inte!
Vi på Synsam söker engagerade och talangfulla personer i alla åldrar! Hos oss värdesätts mångfald och vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar vårt arbete och bidrar till vår gemensamma framgång.
Hoppas vi ses - ta chansen att bli vår nästa säljstjärna! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Detta är ett deltidsjobb.
Synsam Group Sweden AB (org.nr 556768-7248), https://www.synsam.se/
Synsam Group Sverige Jobbnummer
9516743