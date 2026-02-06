Butikssäljare till St1/Välkommen In Boden
2026-02-06
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
Visa alla jobb hos HSJ Livs AB i Boden
, Luleå
eller i hela Sverige
Butiksäljare/Kundlöftesvärd, Boden
Just nu söker vi extra personal som har möjlighet att hoppa in med kort varsel.
Vill du överträffa kundens förväntan? Vill du ha kul på jobbet? Vill du vara med och säkerställa att våra kundlöften infrias och samtidigt bli en del av en verksamhet som både vill och kan göra skillnad? Vi söker dig som vill arbeta hos oss. I våra butiker får du en avgörande roll i att säkra våra kundlöften, därför benämns din roll som Kundlöftesvärd.
Som Kundlöftesvärd är du en viktig spelare som alltid är välkomnande och omhändertagande med våra kunder. Vår butik är den plats dit människor beger sig för att ta del av vårt attraktiva koncept där vi vill erbjuda konsumenter en bekvämlighetlösning med mat och dryck i fokus för människors behov, men också annat utbud och service som tex biltvätt.Publiceringsdatum2026-02-06Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara en del av ett starkt team och som gillar att jobba där det är liv och rörelse i högt tempo. Vi ser gärna att du har kassavana och att du alltid sätter kunden i fokus för att kunden ska känna sig välkommen. Du trivs allra bäst när du får jobba med försäljning efter uppsatta mål. Körkort är ett krav.
Vi ser att du:
Älskar att arbeta med människor och sätter kunden i fokus
Tycker om att hålla rent runt om kring dig
Gillar att ha många bollar i luften men fortfarande fokusera på detaljerna
Brinner för försäljning
Erfarenhet av arbete inom liknande tjänster är meriterande.
Skicka din ansökan till Sofia Järverud, email: 78492boden@valkommenin.se
Kontakt: För ytterligare information om tjänsten vänligen kontakta Sofia Järverud.
Urval sker löpande, så var vänlig och skicka in ansökan med CV och personligt brev omgående. I din ansökan får du gärna berätta varför du sökt tjänsten och varför du tror att denna tjänst är rätt för dig. Varmt välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: 78492boden@valkommenin.se Arbetsgivare HSJ Livs AB
Hermelinsgatan 3 (visa karta
961 73 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
