Sea Avenue Marstrand AB / Säljarjobb / Trosa2021-04-05Idag har vi sju egna Sea Avenue butiker på populära turistorter i Sverige - Strömstad, Smögen, Marstrand, Båstad, Borgholm, Söderköping och Trosa. I Smögen har vi varit etablerade i mer än 25 år.Sea Avenue tillverkar och säljer seglarskor och kläder med marin inriktning i våra egna butiker, web shop samt på båtmässor. Vårt mål är att tillverka den bästa klassiska seglarskon i världen. Många tycker vi gör det. Kläderna i våra butiker kommer främst från våra samarbetspartners från Danmark, Sea Ranch och Redgreen. Med sin goda kvalité och stil passar de väl in i vårt kvalitetstänkande.Vi vill erbjuda våra kunder unika produkter med hög kvalité till vettiga priser och en positiv upplevelse i någon av våra butiker med trevlig, kunnig och serviceminded personal.Du kommer främst att arbeta som butikssäljare i vår butik i Trosa. Det innebär att du söker kontakt och kan kommunicera med våra kunder på ett trevligt och informativt sätt. Du sprider glädje och trivsel omkring dig. Både mot kunder och dina arbetskamrater. Du har lätt att fungera i vårt butiksteam, är flexibel och ser möjligheter istället för problem. Ingenting är "jobbigt" för dig.Vi strävar alltid efter att ha välutbildad personal och därför är det bra om du snabbt lär dig ny kunskap. Du kan arbeta självständigt och ta ansvar tillsammans med teamet för alla andra uppgifter som ingår i att driva en butik allt ifrån att hålla god ordning både i butik och på lager till att städa, sköta kassaredovisning, skylta eller skicka produkter som beställs i vår web shop.Vi ser gärna att vår nya personal har möjlighet att arbeta utanför säsong som t ex helger och till kommande säsonger. Det är en fördel om du har klart boende på eller i närheten av Trosa.Vi erbjuder dig ett kul, självständigt och varierande arbete tillsammans med andra trevliga arbetskamrater i en trivsam butik på en av Sveriges populära turistorter. Du får chansen att lära dig det mesta om hur man driver en egen butik, lyckas med god försäljning och du får kunskap om våra produkter.Vi behöver utöka vår personal med 1 - 2 person. Vi kommer att öppna butiken i slutet av april och har sedan öppet nästan dagligen fram till oktober. Vi söker både personal som kan vara med oss under hela perioden, men också personal som enbart är med under högsäsong.Skicka gärna in ditt CV tillsammans med ett personligt brev per mail till jobb@seaavenue.se så snart som möjligt. Ange gärna tiden som du är tillgänglig för att arbeta hos oss.2021-04-05Sista dag att ansöka är 2021-04-25Sea Avenue Marstrand ABFiskargatan 961931 Trosa5671867