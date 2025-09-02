Butikssäljare till Roupéz Skidshop
2025-09-02
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
, Gnosjö
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad butikssäljare till vårt team! Vi letar efter dig som vill vara med och skapa en förstklassig kundupplevelse, oavsett om du säljer skidor, snowboards, pjäxor eller kläder. Tillsammans jobbar vi mot högt satta mål och har kul på vägen.
Om rollen
Som butikssäljare hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete där kundmöten står i centrum. Du blir en del av ett passionerat team där vi delar kunskap, peppar varandra och strävar efter att ge varje kund bästa möjliga hjälp - oavsett om de är nybörjare eller proffs.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Aktiv försäljning i butik
Kundrådgivning kring utrustning och kläder
Bootfitting och formgjutning av sulor (vi utbildar dig!)
Daglig skötsel och uppackning i butiken
Vem söker vi?
Vi tror att du:
Har ett genuint intresse för skid- och/eller snowboardåkning
Trivs med att jobba i högt tempo och med tydliga mål
Har en positiv inställning och gillar att jobba tillsammans i team
Tycker att det är kul att hjälpa andra hitta rätt utrustning
Tidigare erfarenhet av försäljning eller kunskap om utrustning är meriterande, men inget krav! Vi ser till att du får den utbildning du behöver.
Vi erbjuder både heltids- och säsongsanställningar, samt timtjänster. Arbetstiderna är schemalagda och inkluderar kvällar och helger. Lön enligt avtal.
Välkommen till ett arbetslag med hög energi, stark laganda och ett gemensamt intresse för snö, fart och utrustning i världsklass.
Ansök nu - vi rekryterar löpande!
Skicka in ditt cv och personliga brev i ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: info@skidshop.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roupéz Skidshop AB
(org.nr 556301-5865)
Isabergstoppen (visa karta
)
335 72 HESTRA Arbetsplats
Isabergstoppen Kontakt
Albin Friberg albin@skidshop.se +46768648480 Jobbnummer
9488896