Butikssäljare Till Ploq -St1 Nyköpingsbro Sommarjobb
Bagalea AB / Butikssäljarjobb / Nyköping
2026-02-12
Vill du överträffa kundens förväntan? Vill du ha kul på jobbet?
Vill du vara med och säkerställa att våra kundlöften infrias och samtidigt bli en del av en verksamhet som både vill och kan göra skillnad? I våra butiker får du en avgörande roll i att säkra våra kundlöften, därför benämns din roll som Kundlöftesvärd.
Vi söker dig!Publiceringsdatum2026-02-12Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vårt nya koncept! Vi ser gärna att du har kassavana och att du alltid sätter kunden i fokus så att kunden alltid känner sig välkommen. Du trivs allra bäst när du får jobba med försäljning efter uppsatta mål. Att du har erfarenhet inom liknande tjänster värderas högt. Körkort är ett krav.
Vi ser också att du:
Älskar att arbeta med människor
Tycker om att hålla rent runt om kring dig
Gillar att ha många bollar i luften men fortfarande fokuserar på detaljerna
Tjänsten är en behovsanställning 20-25 timmar i veckan under sommaren. Gäller både dagtid, kvällar ,helger.och kan även bli natt vid behov.Möjlighet till fortsatt jobb i höst.
Erfarenhet av arbete inom liknande tjänster är meriterande.
Lön enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: 78214nykopingsbrong@ploq.se Arbetsgivare Bagalea AB
(org.nr 559168-8675)
Nyköpingsbro Ng (visa karta
)
611 95 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9740035