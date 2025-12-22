Butikssäljare till OKQ8 Norsjö, deltid
OK Västerbotten är en lokal förening som underlättar för människor i rörelse och verkar för ett hållbart och levande län. Vi ägs av våra västerbottniska medlemmar och drivs på demokratisk grund. Vi är idag över 90 000 medlemmar och driver 34 drivmedelsstationer runt om i Västerbotten, där 21 är bemannade. Samtliga stationer arbetar under varumärket OKQ8. Vi är ett lokalt, nytänkande och hållbart alternativ - för dig och oss, för samhället och miljön. Vi vill att hela vårt län ska leva - för då kan vi fortsätta spela viktig roll för Västerbotten, för orterna där vi finns och för människorna som bor och färdas här. Som medarbetare hos oss spelar du en viktig roll i vår folkrörelse för ett levande län.
Är du en serviceinriktad lagspelare? I så fall kan vi erbjuda dig ett roligt arbete i en spännande miljö där ingen dag är den andra lik, med stor variation på arbetsuppgifterna. Ena sekunden hyr du ut ett släp för att snabbt skifta till att servera mat. På våra stationer är det ofta ett högt tempo där du och dina kollegor tar hand om våra kunder och deras önskemål.
Vi söker
Du är en positiv person som gillar att träffa nya människor. Du tycker om att arbeta i högt tempo och ser fram emot att vara en del av ett sammansvetsat team som tillsammans löser det arbetsdagen har att bjuda på. Som säljare på en OKQ8-station är du företagets yttersta representant och vi förväntar oss att du ser varje kundmöte som början på en långvarig relation. Det är meriterande om du tidigare har jobbat med service eller försäljning. B-körkort är ett formellt krav.
Vi erbjuder
På våra stationer erbjuder vi en spännande arbetsplats, med rolig atmosfär och härliga kollegor. Här arbetar människor i alla åldrar med olika bakgrund. Vi tror på utveckling av oss själva och jobbar tillsammans som ett team för att nå uppsatta mål. Hos oss har du möjlighet att bli en framgångsrik säljare som har roligt på arbetet.
Som Butikssäljare arbetar du skifttjänstgöring. Denna tjänst är ett vikariat på 6,75 timmar per vecka. Stationen har öppet vardagar mellan klockan 06:30 - 21:00 och helger mellan klockan 09:00 - 21:00.
Kan du göra oss ännu bättre? Sök då tjänsten redan idag!
OK Västerbotten arbetar för att vara en jämställd arbetsplats med medarbetare som trivs och utvecklas och där olikheter uppmuntras. Vi vill vara ett företag som speglar samhället, med en inkluderande kultur som hjälper till att minska utanförskap och bidrar till mångfald.
Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och en förutsättning för att vi ska nå framgång som företag. Här kan du ta del av vad vi erbjuder som arbetsgivare, både för att attrahera och behålla medarbetare.
- Varierande arbete som gör skillnad - Varje dag på din station bjuder på omväxlande arbetsuppgifter och erfarenheter. Du är inte bara proffs på service och en problemlösare, du förbereder och serverar mat och hjälper till med enklare bilvård vilket ger dig en bredd av kompetenser. Under arbetsdagarna varvas högt tempo med lugnare stunder. Att jobba på en station i Västerbotten innebär att du är med och underlättar för människor i rörelse och verkar för ett hållbart och levande län.
- Spännande möten med människor - Stationsmedarbetare är ett socialt yrke där du träffar nya människor varje dag. Och genom vänlig service och professionell attityd gör du stor skillnad för våra kunders upplevelse av OKQ8.
- Team som skapar framgång - Tillsammans med dina kollegor är du en del av det kompetenta team som möter våra kunder varje dag. Med hög arbetsmoral som innebär att vara proaktiv, hugga i där det behövs och göra det lilla extra skapar ni gemensamt stationens framgång - och har roligt under tiden. Hos oss är det inte ovanligt att medarbetare blir vänner för livet.
- Utveckling och karriär - När vi anställer medarbetare investerar vi även i dig som person. Din bakgrund är inte det viktigaste - däremot din inställning och vilja att göra ett bra arbete. För dig som vill ta ytterligare ett steg i karriären erbjuder vi fina möjligheter. Genom arbetets alla utmaningar utvecklas du inte bara i ditt arbete - utan även som människa. Ersättning
