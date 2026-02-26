Butikssäljare till OKQ8 Leksand, behovsanställning
OK-Q8 AB / Kassapersonalsjobb / Leksand Visa alla kassapersonalsjobb i Leksand
2026-02-26
Är du en serviceinriktad lagspelare?
Som säljare hos oss blir du en viktig del av vår gemenskap. Det vi önskar från dig är driv, nyfikenhet och att du alltid vill ge kunder och kollegor det där lilla extra. Du behöver även ha B-körkort. Är du vår nästa stjärna?
I rollen som säljare får du bland annat lära dig och utvecklas inom:
- Kundfokus och serviceSom säljare tar du hand om våra kunder och medlemmar och är vårt viktigaste ansikte utåt. Det är ett högt tempo och ingen dag kommer att vara den andra lik.
- Försäljning och kassahanteringMycket av tiden som säljare handlar om att serva kunder i kassalinjen. Här snackar vi om såväl försäljning och tillagning av mat som fordonsuthyrning och biltvätt.
- Butik och detaljhandelNär vi säger att det är varierade arbetsuppgifter så menar vi det verkligen. Rollen innefattar även arbetsuppgifter såsom att städa pumpplan och toaletter, men också att fylla på och fronta i kyldiskarna. Allt för att skapa en trivsam och välkomnande butik för våra kunder.
Nu söker vi en ny kollega till OKQ8 Leksand.
Vi söker
Vi värdesätter dina personliga egenskaper framför tidigare erfarenhet och utbildning. Du är en positiv person som gillar att träffa nya människor. Du tycker om att arbeta i högt tempo och ser fram emot att vara en del av ett sammansvetsat team som tillsammans löser det arbetsdagen har att bjuda på. Det är meriterande om du tidigare jobbat med service eller försäljning. B-Körkort är det enda formella kravet.
Vi erbjuder
OKQ8 erbjuder en spännande arbetsplats, med rolig atmosfär och härliga kollegor. Här arbetar människor i alla åldrar med olika bakgrund. Vi tror på utveckling på alla nivåer och som biträdande Säljchef ger vi dig verktygen för att du på sikt ska kunna driva en OKQ8-station. Här kan du utvecklas, både yrkesmässigt och personligt. Om du vill satsa på din karriär och oss, vill vi påstå att vi har ditt livs kanske viktigaste jobb. På riktigt.
Som behovsanställd Butikssäljare har du inga fasta schemalagda pass utan du kallas in vid ordinarie personals frånvaro. Arbetspassen är skiftbaserade och varierar i både längd och tid på dygnet. Stationen har öppet vardagar mellan klockan 07:00 - 21:00 och helger mellan klockan 08:00 - 21:00. Tillträde för tjänsten är enligt överenskommelse.
Kan du göra oss ännu bättre? Sök då tjänsten redan idag!
OKQ8 Scandinavia arbetar för att vara en jämställd arbetsplats med medarbetare som trivs och utvecklas och där olikheter uppmuntras. Vi vill vara ett företag som speglar samhället, med en inkluderande kultur som hjälper till att minska utanförskap och bidrar till mångfald.
Hela samhället ställer om mot en fossilfri framtid. Vi vill visa vägen i utvecklingen av vår bransch, så att fler kan ta sig fram, ta hand om sitt fordon och driva verksamheter med ett så lågt klimatavtryck som möjligt. Vill du vara med och bidra till hållbar utveckling, på riktigt? Välkommen att följa med på vår resa!
Viktig information
Som ett led i vårt arbete mot en rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att bjudas in till en chattbaserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Du genomför intervjun när det passar dig - den tar cirka 8-10 minuter och du får direkt feedback.
Huberts AI-intervju är vårt standardflöde och ett snabbt, smidigt och rättvist sätt att inleda vår dialog. Vill du hellre bli screenad av en rekryterare (i mån av tid)? Skicka ett mejl till rekrytering@okq8.se
och meddela det. Vi tar inte emot CV via denna mail, du måste fortfarande ansöka via denna annons.
Vi rekommenderar Hubert för en effektiv, rättvis och modern kandidatupplevelse. Tips och råd inför din intervju hittar du här: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervjuFör
den här tjänsten behöver du vara medborgare i Sverige, ett annat nordiskt land eller ett EU/EES-land, ha permanent uppehållstillstånd i Sverige eller vara asylsökande med rätt att arbeta. Du ska kunna styrka ditt medborgarskap eller din rätt att arbeta i Sverige under rekryteringsprocessen.
Ditt livs kanske viktigaste jobb. På riktigt.
Vi vet att det är en vågad sak att säga, men vi menar verkligen varje ord. Oavsett om det handlar om ditt första jobb, ditt sista jobb, eller om du har modet att anta en ny utmaning, tror vi att du kan få ditt livs kanske viktigaste jobb här hos oss. På riktigt. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OK-Q8 AB
(org.nr 556027-3244), https://www.okq8.se/jobba-hos-okq8/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OKQ8 Jobbnummer
