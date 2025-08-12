Butikssäljare till OKQ8 Kiruna, deltid
2025-08-12
Är du en serviceinriktad lagspelare?
I så fall kan vi erbjuda dig ett roligt arbete i en spännande miljö där ingen dag är den andra lik, med stor variation på arbetsuppgifterna. Ena stunden jobbar du med merförsäljning i kassan, för att snabbt skifta till att hyra ut en bil, servera mat, eller så ser du till att stationen är ren och fräsch. För oss är alla uppgifter lika viktiga, och vi hjälps åt att genomföra dem med högsta kvalitet. På våra stationer är det ofta ett högt tempo där du och dina kollegor tar hand om våra kunder genom service i världsklass.
Nu söker vi en ny kollega till OKQ8 OKQ8 Kiruna.
Vi söker
Vi värdesätter dina personliga egenskaper framför tidigare erfarenhet och utbildning. Du är en positiv person som gillar att träffa nya människor. Du tycker om att arbeta i högt tempo och ser fram emot att vara en del av ett sammansvetsat team som tillsammans löser det arbetsdagen har att bjuda på. Det är meriterande om du tidigare jobbat med service eller försäljning. B-Körkort är det enda formella kravet.
Vi erbjuder
OK Norrbotten erbjuder en spännande arbetsplats, med rolig atmosfär och härliga kollegor. Här arbetar människor i alla åldrar med olika bakgrund. Vi tror på utveckling av oss själva. Det du inte kan innan du börjar - det lär vi dig! Att arbeta på en av våra stationer ger dig en fin språngbräda in i arbetslivet och karriären.
Som Butikssäljare arbetar du skift. Denna tjänst är en tillsvidareanställning på 30 timmar per vecka . Stationen har öppet vardagar mellan klockan 06:00 - 00:00 och helger mellan klockan 07:00 - 00:00.
Kan du göra oss ännu bättre? Sök då tjänsten redan idag!
OK Norrbotten är en ekonomisk förening som ägs av ca 119 000 medlemmar. Föreningen ingår i OKQ8-kedjan med 18 bemannade bensinstationer, en återförsäljare och 15 automatstationer. OK Norrbotten har en stark lokal närvaro och finns i länets alla kommuner. Vi har 215 bilkunniga medarbetare som brinner för att göra livet enklare för våra medlemmar och kunder. OK Norrbottens överskott stannar i Norrbotten. Det som inte återinvesteras i föreningens anläggningar delas ut till medlemmarna i form av återbäring.
OK Norrbotten arbetar för att vara en jämställd arbetsplats med medarbetare som trivs och utvecklas och där olikheter uppmuntras. Vi vill vara ett företag som speglar samhället, med en inkluderande kultur som hjälper till att minska utanförskap och bidrar till mångfald.
Hela samhället ställer om mot en fossilfri framtid. Vi vill leda utvecklingen i branschen genom att driva förändring och arbetar aktivt för att minska vårt eget klimatavtryck, såväl som att hjälpa våra kunder att göra bättre och mer hållbara val utifrån sina förutsättningar. Vill du vara med och bidra till hållbar utveckling på riktigt? Välkommen att följa med på vår resa!
Ditt livs kanske viktigaste jobb. På riktigt.
Vi vet att det är en vågad sak att säga, men vi menar verkligen varje ord. Oavsett om det handlar om ditt första jobb, ditt sista jobb, eller om du har modet att anta en ny utmaning, tror vi att du kan få ditt livs kanske viktigaste jobb här hos oss. På riktigt.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
