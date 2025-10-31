Butikssäljare Till Okq8 Karlskoga, Vikariat Samt Behovsanställning
OK Värmland Ek För / Butikssäljarjobb / Karlskoga
2025-10-31
Är du en serviceinriktad lagspelare? I så fall kan vi erbjuda dig ett roligt arbete i en spännande miljö där ingen dag är den andra lik, med stor variation på arbetsuppgifterna. Ena sekunden hyr du ut en bil för att snabbt skifta till att förbereda och servera mat. På våra stationer är det ofta ett högt tempo där du och dina kollegor tar hand om våra kunder och deras önskemål.
Nu söker vi en ny kollega till OKQ8 KARLSKOGA.
Vi söker
Vi värdesätter dina personliga egenskaper framför tidigare erfarenhet och utbildning. Du är en positiv person som gillar att träffa nya människor. Du tycker om att arbeta i högt tempo och ser fram emot att vara en del av ett sammansvetsat team som tillsammans löser det arbetsdagen har att bjuda på. Det är meriterande om du tidigare jobbat med service eller försäljning. B-Körkort är det enda formella kravet.
Vi erbjuder
OK Värmland erbjuder en spännande arbetsplats, med rolig atmosfär och härliga kollegor. Här arbetar människor i alla åldrar med olika bakgrund. Vi tror på utveckling av oss själva. Det du inte kan innan du börjar - det lär vi dig! Att arbeta på en av våra stationer ger dig en fin språngbräda in i arbetslivet och karriären.
Som Butikssäljare arbetar du skifttjänstgöring. Denna tjänst är ett vikariat på varannan helg samt behovsanställning. Stationen har öppet vardagar mellan klockan 06:00 - 22:00 och helger mellan klockan 07:00 - 21:00.
Kan du göra oss ännu bättre? Sök då tjänsten redan idag!
OK Värmland arbetar för att vara en jämställd arbetsplats med medarbetare som trivs och utvecklas och där olikheter uppmuntras. Vi vill vara ett företag som speglar samhället, med en inkluderande kultur som hjälper till att minska utanförskap och bidrar till mångfald.
Vår bransch är en av de främsta orsakerna till klimatförändringarna och om vi ska finnas kvar i framtiden behöver vår affär förändras i grunden. Vi arbetar aktivt för omställningen till ett fossilfritt samhälle genom att minska vårt eget klimatavtryck, såväl som att hjälpa våra kunder att göra bättre och mer hållbara val utifrån sina förutsättningar. Vill du vara med och bidra till hållbar utveckling på riktigt? Följ med på vår resa mot en fossilfri framtid!
Ditt livs kanske viktigaste jobb. På riktigt.
Vi vet att det är en vågad sak att säga, men vi menar verkligen varje ord. Oavsett om det handlar om ditt första jobb, ditt sista jobb, eller om du har modet att anta en ny utmaning, tror vi att du kan få ditt livs kanske viktigaste jobb här hos oss. På riktigt. Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OK Värmland Ek För
, https://www.ok.se/om-ok/vara-foreningar/ok-varmland Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OK Värmland ekonomisk förening Jobbnummer
9582988