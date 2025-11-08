Butikssäljare till ny möbelbutik i Skövde
Möbelmästarna Töreboda AB / Butikssäljarjobb / Skövde
2025-11-08
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Möbelmästarna Töreboda AB i Skövde
Vi söker en serviceinriktad och engagerad butikssäljare till vårt nya showroom i Skövde!
Vi är en fristående möbelbutik som är en del av möbelkedjan Möbelmästarna - en svensk kedja med fokus på kvalitet, design och personlig service.
Som butikssäljare hos oss kommer du att:
Arbeta aktivt med kunder i showroom/Butik
Hjälpa kunder att hitta rätt möbler utifrån deras behov och stil
Bidra till en inspirerande butiksupplevelse
Hantera order, kundregister och enklare administration i dator
Delta i kampanjer, skyltning och uppbyggnad av showroomet.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och positiv
Har god datorvana och känsla för möbler och inredning
Har god kundkännedom och gillar att jobba med människor
Trivs med att arbeta i team och brinner för försäljning
Har erfarenhet av butik eller kundservice (meriterande, men inget krav)
Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsplats i ett nytt showroom
Möjlighet att växa med butiken
Ett familjärt och engagerat team
Plats: Skövde
Anställningsform: Tillsvidare, deltid eller heltid enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
E-post: Ida.nilsson@mobelmastarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Showroom Skövde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Möbelmästarna Töreboda AB
(org.nr 559523-4997), http://www.mobelmastarna.se Jobbnummer
9595512