Butikssäljare till NK Eyewear&Optics 90%
Synsam Group Sweden AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-01-21
NK öppnade förra året dörrarna till sin nya exklusiva optikdestination - NK Eyewear & Optics, en plats där stil och optik möts på högsta nivå, belägen i ett av varuhusets mest attraktiva lägen. Vi söker dig som brinner för förstklassig service och vill vara med och skapa minnesvärda kundupplevelser genom att representera exklusiva designmärken och erbjuda en skräddarsydd upplevelse från första stund.
Om rollen Som Butikssäljare är din huvudsakliga uppgift att guida kunder genom vårt noggrant utvalda sortiment av designbågar. Du anpassar dina rekommendationer utifrån kundens stil och behov och skapar en personlig shoppingupplevelse. Din förmåga att leverera service i toppklass gör att du bygger starka och långsiktiga kundrelationer, alltid med fokus på stil och kvalitet.
Du kommer att ingå i ett engagerat team bestående av optiker och butikssäljare som leds av butikschef Kasim. Tillsammans kombinerar ni era kompetenser för att skapa en personlig och professionell upplevelse för varje kund. För dig som värderar service och kvalitet är detta en unik möjlighet att vara med och skapa något extraordinärt från grunden!
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ge skräddarsydd och stilren rådgivning kring glasögon, bågar och solglasögon.
Hjälpa kunder att hitta den perfekta kombinationen av stil, funktion och komfort.
Rekommendera lösningar som passar kundens unika behov och personliga stil.
Fungera som expert på vårt sortiment av högkvalitativa glasögon och linser.
Vi söker dig som:
Är lyhörd, utåtriktad och älskar att ge personlig service. Att överträffa kundens förväntningar är en självklarhet för dig!
Har genuint intresse för mode och design.
Har erfarenhet av försäljning inom detaljhandeln, gärna inom mode eller premiumprodukter, eller gedigen erfarenhet från andra serviceyrken.
Besitter ett estetiskt sinne och förmågan att vägleda kunder i deras stilval.
Är bekväm med att kommunicera på både svenska och engelska, då vi har många internationella kunder.
Det är meriterande om du har erfarenhet av optik, men detta är inget krav - vi erbjuder kontinuerlig utbildning.
Vi erbjuder Här får du arbeta i en inspirerande arbetsmiljö med exklusiva produkter och möjlighet till personlig utveckling inom både stil och optik. Som en del av vårt team kommer du att spela en central roll i att forma kundupplevelsen och skapa en atmosfär av förstklassig service och stilrådgivning i världsklass. Du får en gedigen introduktion som kombinerar praktisk butiksträning med digitala kurser samt fortlöpande utbildning under anställningen. Vi erbjuder även förmåner som generöst friskvårdsbidrag, bonussystem och personalrabatt.
Ansökan Låter detta som rätt roll för dig? Vill du vara med och skapa en exklusiv optikdestination? Skicka in din ansökan och bli en del av vårt passionerade team där mode och funktion möts. Hos oss på NK Eyewear&Optics värdesätts mångfald, och vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar vårt arbete och bidrar till vår gemensamma framgång. Vår rekryteringsprocess inkluderar tester, intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll för slutkandidaten. Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!
