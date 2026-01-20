Butikssäljare till New Yorker i Femman i Nordstan, Göteborg
New Yorker Sverige KB / Butikssäljarjobb / Göteborg
2026-01-20
Med över 1.300 butiker i 45 länder finns NEW YORKER representerat i hela världen och vi fortsätter växa som ett framgångsrikt Young Fashion-företag. Med ett team på över 25.000 arbetar vi i framkant med stor vikt på samarbete och gemenskap. Tack vare vår passion för mode, vår spontanitet och effektivitet har vi lyckats vara en del av modevärlden i över 50 år. Bli en del av vårt team! Till vår butik i Femman i Nordstan i Göteborg, söker vi en: Butikssäljare
Huvudsakliga arbetsområden
• Hantera varuföde
• Varuhantering
• Kundservice, bemötande och betjäning
• Försäljning
• Kassaarbete
Publiceringsdatum 2026-01-20

Profil
• Gymnasieutbildning gärna inom handel
• Arbetslivserfarenhet från serviceyrke
• Talang för försäljning och serviceminded
• Hög modemedvetenhet och gärna erfarenhet från detaljhandeln och modebranschen
• Teamorienterad och engagerad
• Flexibel, stresstålig och trivas att arbeta i högt tempo
• Svenska i tal och skrift samt grundläggande kunskaper i engelska.
Vi erbjuder
Ett bra team är det viktigaste för oss, för utan ett bra team skulle även den bästa planen gå i stöpet. Hos oss finner du en tydlig och kommunikativ miljö som efterlever New Yorkers mission: Med passion och mod förverkligar vi idéer som blir till trender. Ytterligare information hittar du på: http://www.newyorker.eu.Anställningstyp/arbetstider
: Startdatum enligt överenskommelse, heltid, tillsvidare.
Upplysningar lämnas av: Rekryterare Olga Rothmaier: orothmaier@gmail.com
Ansökningar: Vi tar inte emot några ansökningar per post eller e-mail, endast via extern webbplats, se länk. Ansökningar som inkommer per post, mail eller i butik behandlas inte. Vi behandlar ansökningar löpande så inkom med din ansökan så snart som möjligt men allra senast 08.02.2026
Det vore kul att ha dig i vårt team - välkommen med ansökan och CV!
Ersättning
Fast

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
New Yorker Sverige KB
Arbetsplats
NewYorker
