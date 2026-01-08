Butikssäljare till Myrornas butik i Karlstad
2026-01-08
Är du en säljare som vill arbeta i en organisation som gör skillnad för både människor och planet? Har du ett intresse för mode och inredning? Se hit! Nu söker vi en vikarierande butikssäljare 50% till vår butik i Karlstad.
Som butikssäljare i Karlstad är din huvudsakliga uppgift att finnas till för kunderna, lyssna på deras behov och bidra till en butiksmiljö som inspirerar till köp. Arbetet innefattar vanligt förekommande butiksuppgifter såsom kundservice, kassatjänstgöring, butiksplock, skyltning och varuexponering. Du kommer dessutom att arbeta med lageruppgifter som uppackning, sortering och prismärkning av varor, varumottagning samt städning.
Är du den vi söker?
För att lyckas i rollen har du aktuell butiksvana från detaljhandeln, gärna från en konceptstyrd kedja. Du har erfarenhet av arbete med kampanjer och med det visuella uttrycket i butik för att med hjälp av exponering säkerställa en inspirerande butiksmiljö som skapar köplust. Vi förutsätter att du har ett intresse för mode och inredning, tidigare erfarenhet av värdering är meriterande. Vi bedömer att du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift då du ska coacha, vägleda och handleda personer som gör sin praktik i butiken.
Som person har du en god samarbetsförmåga och kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Då förutsättningarna i butiken kan ändras från en dag till en annan är det viktigt att du trivs i en föränderlig miljö. Du är strukturerad, självständig, serviceinriktad, flexibel, tycker om att arbeta i ett högt tempo samt klarar av ett fysiskt krävande arbete.
Vi erbjuder
Myrorna erbjuder dig ett utvecklande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik. Du får också möjlighet att medverka till Myrornas engagemang för en positiv samhällsförändring med fokus på återanvändning, arbetsträning för personer som står utanför arbetsmarknaden samt bidra till Frälsningsarméns sociala arbete. Myrorna har kollektivavtal och du erbjuds friskvårdsbidrag.
Tjänsten är ett vikariat på 50% fram till 30 april 2026, start omgående.
Vi begär in registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
Information om tjänsten lämnas av biträdande butikschef Mikaela Emanuelsson, Mikaela.emanuelsson@myrorna.se
Myrorna är Sveriges mest välkända butikskedja som säljer second hand med butiker över hela landet. Vi är störst när det gäller att samla in kläder och prylar som kan återanvändas. Verksamheten fungerar som vilken butikskedja som helst. Med budget, krav på försäljning och ekonomiskt överskott. Ändå skiljer vi oss från andra eftersom vårt ekonomiska överskott från försäljningen går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige. Vårt uppdrag består också av att bidra till en hållbar samhällsförändring genom att få fler svenskar att återanvända. Men också genom att få fler människor som står långt från arbetsmarknaden att komma lite närmare genom arbetspraktik hos oss. De tre uppdragen är centrala för allt vi gör - från hur vi samlar in till hur vi säljer.
Vi är en betydelsefull samhällsaktör som verkar för en hållbar värld sedan över 120 år tillbaka.
Ersättning
Fast

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Frälsningsarmén

Arbetsplats
Myrorna
