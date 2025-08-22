Butikssäljare till Myrorna i Skärholmen
2025-08-22
Är du en driven säljare som brinner för hållbar konsumtion? Myrorna i Skärholmen söker nu en vikarierande butikssäljare på 50%.
Som butikssäljare på Myrorna arbetar du i hela butiken med huvuduppgiften att uppfylla våra kunders behov samt se till att butiken inspirerar till köp. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat kundservice, kassatjänstgöring, värdering, skyltning, exponering, gåvomottagning, uppackning av varor, städning samt att bidra till att de personer som gör praktik hos oss utvecklas. I rollen kommer du även bidra till butikens instagramkonto.
Är du den vi söker?
För att lyckas i rollen har du aktuell butiksvana från detaljhandeln, gärna från en konceptstyrd kedja. Du har god fysik och erfarenhet av att arbeta med kampanjer samt det visuella uttrycket i butik. Genom effektiv exponering kan du säkerställa en inspirerande och säljande butiksmiljö som skapar köplust. Vi ser gärna att du är van vid att arbeta med Instagram och andra digitala verktyg som Teams.
Som person har du en god samarbetsförmåga och en förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Då förutsättningarna i butiken kan ändras från en dag till en annan är det viktigt att du trivs i en föränderlig miljö. Du är strukturerad, självständig, serviceinriktad, flexibel, tycker om att arbeta i ett högt tempo samt klarar av ett fysiskt krävande arbete. Vi förutsätter att du har ett intresse för mode och inredning och bedömer att du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift.
Vi erbjuder
Myrorna erbjuder dig ett utvecklande arbete där du är delaktig i den direkta affärsverksamheten. Du får också möjlighet att medverka till Myrornas engagemang för en positiv samhällsförändring med fokus på återanvändning, arbetsträning för personer som står utanför arbetsmarknaden samt bidra till Frälsningsarméns sociala arbete.
Butiken består av en personalgrupp på 9 anställda och ett antal praktikanter som är sysselsatta i olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Tjänsten är ett vikariat på 50 % och pågår till och med den 26 september 2025. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetstiderna är förlagda till både vardagar och helger.
Frågor hanteras av regionchef Emma Sundberg Wallman, emma.sundbergwallman@myrorna.se
Myrorna är Sveriges mest välkända butikskedja som säljer second hand med butiker över hela landet. Vi är störst när det gäller att samla in kläder och prylar som kan återanvändas. Verksamheten fungerar som vilken butikskedja som helst. Med budget, krav på försäljning och ekonomiskt överskott.
Ändå skiljer vi oss från andra eftersom vårt ekonomiska överskott från försäljningen går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige. Vårt uppdrag består också av att bidra till en hållbar samhällsförändring genom att få fler svenskar att återanvända. Men också genom att få fler människor som står långt från arbetsmarknaden att komma lite närmare genom arbetspraktik hos oss. De tre uppdragen är centrala för allt vi gör - från hur vi samlar in till hur vi säljer.
Vi är en betydelsefull samhällsaktör som verkar för en hållbar värld sedan över 120 år tillbaka.
