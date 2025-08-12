Butikssäljare till kund i Gällivare!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Inköpar- och marknadsjobb / Gällivare Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Gällivare
2025-08-12
Är du en stjärna på kundservice och gillar det sociala? Då kan detta vara jobbet för dig!
Som butikssäljare arbetar du med att ta emot och hjälpa kunder i butiken genom att ge professionell rådgivning och sälja produkter. Du hanterar även kassaarbete och ordermottagning, ser till att hyllorna är påfyllda och varorna korrekt exponerade. Du deltar aktivt i kampanjer och säljdrivande aktiviteter och bidrar till att butiken är välorganiserad, inspirerande och trivsam för både kunder och kollegor. Rollen innebär ett högt tempo, mycket kundkontakt och ett stort eget ansvar.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av försäljning eller service, gärna inom butik
• Har ett intresse eller kunskap om tekniska produkter inom ex VVS eller bygg
• Är positiv och lösningsorienterad.
• Har god datorvana
• Sätter kundens behov först och är serviceinriktad.
Detta är ett konsultuppdrag, du som blir anställd kommer vara anställd hos oss på StudentConsulting och arbeta ute hos kunden.
Tilltänkt start för tjänsten är i september.
Intervjuer kan komma att ske efter semestern.
Låter detta som en tjänst för dig? Tveka då inte utan skicka in en ansökan redan idag, vi arbetar löpande med både urval och digitala intervjuer. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Emilia Bergstedt på mailadress: emilia.bergstedt@studentconsulting.com
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
