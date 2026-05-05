Butikssäljare till Konga Snickeri och Byggvaror
2026-05-05
Vi söker nu en butikssäljare till den nystartade byggvaruhandeln i lilla bruksorten Konga. Vi söker dig med god erfarenhet inom byggbranschen, gärna snickarutbildning och som har god kunskap om produkter och material, för att kunna ge våra kunder så god service som möjligt. Detta är ett jobb för dig som gillar service, kundkontakt och praktiskt arbete.
Som butikssäljare kommer du att arbeta i en butik med fokus på byggmaterial, verktyg och renoveringsprodukter.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Kundservice och rådgivande försäljning
Kassaarbete
Framtagning av offerter
Varuplock och påfyllning
Arbetstiderna kan variera och inkludera dag-, kvälls- och helgpass. Tidigare erfarenhet från butik eller byggvaruhus är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som:
* Har ett genuint intresse för bygg och människor
* Är serviceinriktad, ansvarstagande och engagerad
* Trivs i en försäljningsroll och gillar kundkontakt
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: kongafonster@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konga Snickeri & Byggvaror AB
(org.nr 559524-5449)
Postvägen 7 (visa karta
)
362 40 KONGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Jörgen Karlsson kongafonster@gmail.com 0709227048 Jobbnummer
